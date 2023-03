Allegro Vivo 2023: „Wir werden jubilieren!“

Werbung

Geburtstagskonzert gibt’s keines. Stattdessen eine „Geburtstagssaison“. Denn: „Bei uns wird heuer das ganze Festival über gefeiert“, verspricht Vahid Khadem-Missagh. Und hat 2023 nicht nur seine siebente Festival-Saison als Festival-Leiter programmiert. Sondern auch gleich die Geburtstags-Saison von Niederösterreichs ältestem Kammermusikfestival.

Das hat Bijan Khadem-Missagh 1979 im Waldviertler Schloss Breiteneich aus der Taufe gehoben. Und das bringt 44 Jahre später noch immer allsommerlich das Waldviertel zum Klingen. Mit Fantasie, mit Humor, mit Leidenschaft – so auch die letzten Festivalthemen. Und: mit „Verwandlungen“, also: „Metamorphosen“.

Die hat Geiger, Ensemble- und seit 2016 auch Festival-Leiter Vahid Khadem-Missagh über die heurige Geburtstags-Saison geschrieben. Und die sind für ihn „unmittelbar mit der Situation der Welt“ („es ist wirklich eine Umbruchszeit, in der wir leben“) und mit der Musik verbunden. Zum Wandel gehöre für ihn, Khadem-Missagh, auch die Vision. Und: die Begegnung.

Zu der lädt man ab Anfang August sechs Wochen lang von Altenburg bis Ziersdorf. Und von Johann Sebastian Bach bis Johannes Berauer. Mit dem jungen Welser Komponisten, der für Allegro Vivo ein Konzert für Violine, Akkordeon und Streichorchester geschrieben hat, feiert man von 4. bis 6. August auch Eröffnung. Mit dem barocken, Leipziger Meister feiert man von 14. bis 17. September Abschluss.

Musizierte heute, Dienstag, im Wiener Theatermuseum und konzertiert am 13. August in der Garser Gertrudskirche: das Chaos String Quartet. Foto: Andrej Grilc

Dazwischen gibt’s 44 Konzerte, Matineen, Soireen, offene Räume (in der Horner Innenstadt) und nachbarschaftliche Schwerpunkte (nach der Schweiz im letzten Jahr ist heuer Deutschland an der Reihe). Und das an 25 Spielorten von der Stiftsbibliothek über den Rittersaal bis zum Stadtsee. Außerdem: eine Gala (im Hof des Horner Kunsthauses), viele alt bekannte Gäste, wie Pianistin Elisabeth Leonskaja, Geiger Benjamin Schmid, Kontrabassist Georg Breinschmied oder Mimin Andrea Eckert. Und: neue Gäste, wie das junge Chaos String Quartet, das in der Garser Gertrudkirche György Ligeti und Fanny Mendelssohn spielt. Musikalische Raritäten gibt’s auch, von Reger, Spohr oder Friedrich Nietzsche. Und: noch mehr neue Töne, etwa von Kompositions-Wettbewerb-Gewinner Philipp Emanuel Gutmann, der im Ziersdorfer Konzerthaus Uraufführung feiert.

„Jubiliert“, und zwar mit Mozarts „Exsultate Jubilate“ wird auch. Aber erst am Schluss. Und mit dem „Blick nach vorn“: ins Bruckner-Jahr 2024. www.allegro-vivo.at