Oper Klosterneuburg: Ein Weltstar, ein Traumteam und ein Regiedebüt

Werbung

Arien gab's keine. Pläne dagegen jede Menge. Denn wenn Klosterneuburg-Intendant Michael Garschall heuer sein 25jähriges Jubiläum feiert, steht Großes am Programm. Was, und vor allem: mit wem - das hat man gestern, Mittwoch, vorgestellt, und zwar im Studio von Bühnenbildner Hans Kudlich in der Wiener Josefstadt.

Dorthin, zwischen Büchern und Bildern, Modellen und Figurinen ("das ist hier auch ein Blick hinter die Kulissen") hatte Michael Garschall sein Team und zwei seiner Stars mitgebracht. Und: seine 25. Produktion im Kaiserhof des Klosterneuburger Stiftes, nämlich Giuseppe Verdis "Don Carlo". Diese "ganz besondere Oper" müsse man "einfach in diesem Hof spielen", so Garschall. Und erinnerte an Verdis "Traviata" und "La forza del destino", die der oper klosterneuburg Mut gemacht hätten, "noch weiterzugehen".

Dafür, also für Klosterneuburgs "Don Carlo", hat Dirigent Christoph Campestrini eine Drei-Stunden-Fassung von Verdis "vielleicht persönlichster Oper" erstellt, "die sehr behutsam an gewissen Ecken das Geschehen verdichtet". Und die "alle möglichen Bezüge herstellt", zum Hof ("der ist unser Escorial", also: Spaniens Königspalast), zu den Klostermauern und zu vielem mehr.

"Ein Guckkasten mit sehr viel Details": Hans Kudlichs Bühnenmodell für Michael Garschalls 25. oper klosterneuburg. Foto: NÖN / Fleck

Dafür, für seinen "Don Carlo", hat Michael Garschall aber auch seine "ideale Besetzung" ("sonst hätt' ich's nicht gemacht") gefunden. Und viele "seiner" Stars nach Klosterneuburg zurückgeholt: Margarita Gritskova etwa als Eboli, Karina Flores als Elisabeth, Arthur Espiritu als Don Carlo. Oder Opernstar, Bariton und Stockerauer Thomas Weinhappel, der erst 2022 in Klosterneuburg in Puccinis "Bohème" seinen ersten Marcello gesungen hat und in Verdis „Don Carlo“ seinen ersten Marquis von Posa singen wird. Und: Weltstar Günther Groissböck.

Der habe 2003 seinen ersten Sarastro in Klosterneuburg gesungen. Habe eben erfolgreich Verdis König Philipp an der New Yorker Met gesungen - und wird "seinen ersten Philipp in Österreich in Klosterneuburg singen", und zwar "alle Vorstellungen", so Michael Garschall stolz. Damit aber nicht genug: Auch die Regie von Klosterneuburgs "Don Carlo" hat der gebürtige Waidhofner übernommen. Er habe zwar "gar keine Ambitionen, für ein zweites Standbein", lacht der Bassist, der bereits ein "Tristan"-Projekt im Theater an der Wien inszeniert hat. Und diesen Sommer "eigentlich in Bayreuth" gewesen wäre. Dorthin werde er nach seinem Ausstieg vor zwei Jahren im Sommer 2024 zurückkehren. Davor aber wird Groissböck 2023 in Klosterneuburg singen - und inszenieren.

"Der Hof schreit nach 'Don Carlo'": Star-Bassist und Regie-Debütant Günther Groissböck, der heuer im Klosterneuburger Kaiserhof singen und Regie führen wird. Foto: Roland Ferrigato

"Das ist ein ganz besonderer Zugang", denn da stehe man quasi "mit offenem Hemd vor den Kollegen", gibt Günther Groissböck zu. Und hat von seinem "Don Carlo" ganz klare Vorstellungen. "Wir machen einen schönen, klassischen, aber modernen Don Carlo", so Groissböck. Und: "Wir werden viel Feuer und Wasser auf die Bühne bringen".

Für Bühnenbildner Hans Kudlich, der 2023 schon seine elfte Produktion im Klosterneuburger Kaiserhof realisieren wird, ist das schon "eine Herausforderung". Aber: "Wir werden Gefängnisse sehen, wir werden Gärten sehen, wir werden eine Pietà sehen". Die Bühne sei für ihn, Kudlich, "wie ein Guckkasten", sie werde heuer auch "deutlich strenger" und "symmetrisch" sein. Und er werde erstmals "ein Bassin oder einen Springbrunnen" auf die Bühne stellen.

Das Modell dafür stand gestern, Mittwoch, schon in Hans Kudlichs Studio, genauso wie Andrea Hölzls prächtige Renaissance-Kostüme, die in gezeichneten und gerahmten Figurinen gleich eine ganze Wand füllten. Im Kaiserhof wird all das ab 8. Juli zu sehen sein, gespielt wird bis 4. August zwölfmal. Und am 23. Juli feiert Andy Hallwaxx' "Don Carlo für Kinder und die ganze Familie" Premiere. Karten gibt's ab sofort - und bis 28. Februar auch mit Frühbucherbonus.

Klatschten, plauderten und planten bei Faschingskrapfen und Klosterneuburger Sekt mit: Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ("wir holen uns den spanischen Hof ins Stift"), Klosterneuburgs Kulturstadträtin Verena Pöschl, Dirigent Christoph Campestrini, Kostümbildnerin Andrea Hölzl, Bariton Thomas Weinhappel, Bass (und Regisseur) Günther Groissböck und natürlich Intendant Michael Garschall und Gastgeber Hans Kudlich.

www.operklosterneuburg.at