Das Erinnern wird immer leiser...

Vorige Woche bekam das Stadtarchiv eine kleine, aber umso bedeutendere Sammlung geschenkt. Eigentlich sind es zwei Sammlungen, zum einen die Sammlung „Grossinger“ und zum anderen die Sammlung „Schärf“, die ebenfalls im Besitz der Judentum-Expertin Hermine Grossinger war. „Es war ein sehr emotionaler Moment, als wir vorige Woche diese beiden Sammlungen überreicht bekommen haben“, berichtet die Leiterin der Abteilung Museen und des Stadtarchivs, Ulrike Scholda.

Es sei immer ein gefühlsgeladenes Ereignis, wenn man Nachlässe, Sammlungen oder Dokumente bekommt, die die jüdische Bevölkerung und das reiche jüdische Leben in Baden aufzeigen. Die Erforschung und Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Baden ist eine sehr komplexe und heikle Situation. Es ist schwierig, alle nötigen Daten und Informationen über die jüdische Bevölkerung zu eruieren: „Man kann beispielsweise nicht einfach ins Melderegister schauen, und dann weiß man genau, wie viele jüdische Menschen in Baden gelebt haben“, erklärt Scholda.

Nicht alle Menschen, die in Baden lebten, waren aktiv mit dem jüdischen Glauben verbunden, am Meldezettel stand vielleicht römisch-katholisch, aber sie waren jüdischer Herkunft und „das macht die lückenlose Aufarbeitung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Baden so schwierig.“ Auch sind kaum noch Überlebende und Zeitzeugen am Leben, die über die Zeit berichten könnten.

Um den Prozess des Erinnerns aufrechtzuerhalten und ihn auch wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken, fällt heuer das Jubiläum „150 Jahre Synagoge Baden“ gut ins Konzept.

Einen wichtigen Anteil an der weiteren Aufarbeitung und Dokumentation, die bei Weitem noch nicht erschöpft ist, stellen dabei die beiden neuen Sammlungen dar. „Die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sichten, durchlesen und in unserem Archivinformationssystem beschlagworten, das man gut auf das Material zurückgreifen kann und dann werden die Akten, zum Teil sind es auch Ton- und Bildaufnahmen, fachgerecht gelagert“, erklärt Scholda.

Sammlung in gute und fachkundige Hände

Für Grossinger war es auch wichtig und ausschlaggebend, sich von den beiden Sammlungen zu trennen, dass ihre Sammlung in gute und fachkundige Hände gerät, die sich langfristig um die richtige Aufarbeitung und Erhaltung kümmern:

„Wir als städtisches Archiv sind verpflichtet, dieses Gut zu bewahren, wir sind ein öffentliches Archiv mit Rechtssicherheit, ein privater Sammler könnte beispielsweise den Zugriff verweigern, das darf ein Stadtarchiv nicht, das war auch der Grund, dass wir mit Hermine Grossinger den Schenkungsvertrag abschlossen“, so Scholda, die seit der letzten Ausstellung im Kaiserhaus über die jüdischen Häuser in Baden ein verstärktes Interesse der Enkelgeneration jüdisch verfolgter Menschen bemerkt.

„Die übernächste Generation von jüdisch verfolgten Menschen beginnt sich wieder für die Geschichte ihrer Familie zu interessieren, viele wissen gar nicht, dass die Großeltern ein Haus in Baden hatten“, weiß Scholda.

Durch die Ausstellung „Jüdisches Baden“ im Kaiserhaus klärten sich für viele Nachfahren einige Rätsel. „Die Großeltern haben meist nicht über die Zeit gesprochen“, so kam vieles nie ans Tageslicht. „Wir denken, das schon alles gesagt und dokumentiert ist, aber nein, da ist noch sehr, sehr viel zu erforschen“, deshalb seien diese beiden Sammlungen so wichtig, um nicht zu vergessen. Durch die neuen Dokumente könne man wieder viele Wissenslücken schließen. „Diese Zeit war so unfassbar“, das man das immer und immer wieder in Erinnerung holen müsse, weil „die echten Stimmen, die das Anklagen können, sind bald alle verklungen.“

Wie Baden, gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Graz, wo Elie Rosen (ehemals Thomas Schärf) Präsident ist, das 150 Jahre Jubiläum begehen wird, ist noch ungewiss.