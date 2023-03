Oster-Konzerte der Jugendsinfonie

Werbung

„Das Schöne an der Arbeit im Jugendsinfonieorchester ist es, den Jugendlichen die Freude zur Musik, die sie im besten Fall ihr ganzes Leben lang begleitet, zu vermitteln“, erklärt Dirigent Jon Svinghammar. „Die niederösterreichische Musikszene ist auf Initiativen wie das JSO angewiesen, da hier die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker professionelle Arbeits- und Auftrittserfahrungen sammeln können, die ihnen später im Berufsleben zugutekommen.“

80 Musizierende und Dozenten der Tonkünstler

Durch Proben und Konzerte lernen Musikschülerinnen und -schüler aus ganz Niederösterreich zwischen 14 und 22 Jahren die weite Welt der klassischen Orchestermusik kennen. Erstmalig werden im Ostercamp auch die aus der Audition im Jänner neu gewonnenen Musikerinnen und Musiker mit dabei sein. Das Jugendsinfonieorchester besteht aus rund 80 Musikerinnen und Musikern, die gemeinsam mit ihren Dozentinnen und Dozenten aus den Reihen des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich ein sinfonisches Konzertprogramm erarbeiten.

Schnuppertag am Montag, 3. April in Melk

Interessierte können am Schnuppertag im Rahmen des Ostercamps am Mo 3. April zwischen 9 und 11 Uhr in der Jakob-Prandtauer-NMS Melk vorbeischauen und sich Einblicke in ein Jugendorchester verschaffen. Marlies Lungenschmid vermittelt Einblicke in die Organisation und Ziele der Jugendorchester in Niederösterreich, danach Dirigent Jon Svinghammar und die Dozentinnen und Dozenten des JSO in ihre Arbeit mit den Jugendlichen. Im Anschluss können die Besucherinnen und Besucher live bei der Tuttiprobe des Jugendsinfonieorchesters dabei sein und so hautnah das Musizieren im Orchester erleben.