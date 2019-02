Durch die Teilnahme sind die Jugendlichen automatisch auch beim internationalen CEWE Photo Award 2019 dabei und können zusätzlich Preise mit einem Gesamtwert von über 250.000 Euro gewinnen.

Gemeinsam mit dem Österreichischer Verband der Fotografie ÖVF (vormals VÖAV) und der Photographischen Gesellschaft ruft CEWE zu einem Jugendfotowettbewerb zum Thema Umwelt auf. Jugendliche bis 21 Jahren sind aufgerufen, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und damit ihr Bewusstsein für den Schutz unserer Umwelt zu schärfen.

Nichts für Selfie-Knipser

CEWE appelliert an die Jugend: Dokumentiere deine Welt, bevor sie dir weggenommen wird! Schau dir unsere Umwelt richtig an, denn noch gibt es sie!

Umwelt ist das Thema des aktuellen CEWE Jugendfotowettbewerbs | ThinkstockPhotos

„Wir haben einen Jugendwettbewerb ins Leben gerufen, weil wir junge Fotografie-Talente, in ihrer Passion unterstützen möchten. Statt an Selfie-Fotografinnen und Fotografen, wenden wir uns an jene, die sich mit ihrer und unser aller Umwelt auseinandersetzen. Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz sind die Themen unserer Zeit, die auch die Jugend bewegen. Wir rufen die Jugend auf: Zeigt die Schönheit eures Planeten, bevor es zu spät dafür ist“, sagt Ewald Hahn, Geschäftsführer von CEWE Österreich, zum neuen Wettbewerb.

CEWE unterstützt junge Fotografie-Talente mit Wettbewerb | Getty Images

Ewald Schmelz, Präsident des Österreichischen Verbandes der Fotografie, ergänzt: „Der Österreichische Verband der Fotografie ÖVF, bis dato VÖAV, fördert seit mehr als 90 Jahren die Fotojugend dieses Landes, im speziellen auch die Wettbewerbsfotografie. Fotocontests können hervorragend Themen transportieren. Es ist uns daher ein großes Anliegen, das gerade für die Jugend wichtige Thema „Umwelt“ gemeinsam mit unserem Partner CEWE in diesem Wettbewerb zu spielen.“

Zehn Cent pro Foto an SOS-Kinderdörfer

Ganz nebenbei wird dabei auch noch etwas Gutes getan – denn CEWE spendet pro eingereichtem Foto zehn Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Selbst aufgenommene Digitalfotos können in

den zehn Kategorien

"Landschaften"

"Menschen"

"Natur"

"Sport"

"Architektur und Infrastruktur"

"Food"

"Reise und Kultur"

"Tiere"

"Hobby und Freizeit"

"Humor"

unter dem Hashtag #umwelt_foto auf der Landingpage zum Fotowettbewerb hochgeladen werden. Preise im Wert von 500 EUR in bar werden an zehn junge Fotografen vergeben.

Der Jugendfotowettbewerb im Web:

https://contest.cewe-fotobuch.at/cewephotoaward/umwelt

Teile deine Bilder auf Instagram unter #umwelt_foto und @cewe_oesterreich

Die Fachjury

Ewald Schmelz - Präsident, Österreichischer Verband der Fotografie, ÖVF, vormals VÖAV (www.voeav.at)

Werner Sobotka - Präsident Photographische Gesellschaft (www.photographische-gesellschaft.at)

Peter Bauer - Direktor Die Graphische (www.graphische.net)

Horst Stasny - Fotograf (www.stasny.at),