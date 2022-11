Klosterneuburg: Die Perlen im Salon und ein Stradivari im Stift

Werbung

"Es wird herrlich", meint der Gastgeber. Und hat sich (auch) zum zweiten Konzert in seiner zehnten Saison zwei besondere Gäste in seinen Salon eingeladen: "ein blutjunges Duo mit reichlich internationalem Lorbeer".

Cellist Jeremias Fliedl und Pianist Nikola Meeuwsen kommen da heute, Montag, Abend nach Klosterneuburg. Haben Schumann, Schubert, Debussy und Brahms ("die schönsten Cellostücke", so Gastgeber Christoph Ehrenfellner) im Gepäck. Und ein ganz besonderes Instrument: eines der berühmten Celli von Antonio Stradivari mit dem Namen "Lord Speyer".

Musiziert wird nicht (mehr) im Wohnzimmer, statt dessen im Augustinus Saal des Stiftes. Der habe, meint Christoph Ehrenfellner, der seinen Salon Ehrenfellner vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben und acht Jahre lang in seinem Privathaus beherbergt hat, "ist etwas ganz Besonderes, ein schöner Barocksaal, der noch etwas von einem Geheimtipp hat". Und zum Stift habe der Salon nicht zuletzt nach dem Besuch seines früheren Propstes Bernhard Backovsky ohnehin "ein besonderes Verhältnis".

Begonnen hat man die heurige Wintersaison im Salon schon im Oktober, mit Mozart und mehr (und dem Gastgeber selbst an der Geige), fortgesetzt wird sie am 7. Dezember, mit Korngold, Berg und Christoph Ehrenfellners "Neuen Wiener Tänzen". Jedes der Konzerte sei "eine Perle an sich", "handverlesen" und aus dem Freundes- und Bekanntenkreis "gepickt". Denn: "Der Grundgedanke unseres Salons war und ist, dass wir unsere Freunde mit kostbarer Seelennahrung versorgen wollen", fasst Christoph Ehrenfellner zusammen. Zu hören am 21. November, 19 Uhr, im Augustinus Saal des Stiftes Klosterneuburg.

www.salonehrenfellner.at