Gelächelt wird viel, gespielt sowieso, wenn Niederösterreichs ältestes Kammermusikfestival sein alljährliches Sommerquartier aufschlägt, zwischen Horn und Mold und Altenburg und Zwettl.

Dort, in der Altenburger Stiftsbibliothek, spielte ein blutjunger Konzertmeister an einem Augustabend sein erstes Auftaktkonzert. Und eröffnete ein paar Kilometer weiter, im Breiteneicher Schloss („das war genau richtig“) als frisch gebackener Festivalleiter seine ersten fünf Sommerkurse.

„Die Freude steckt bei uns schon im Namen!“ Festivalleiter und Geiger Vahid Khadem-Missagh über Allegro Vivo

Das war 1979. Der blutjunge Konzertmeister hieß Bijan Khadem-Missagh. Das gerade aus der Taufe gehobene Festival Allegro Vivo. 39 Festivaljahre später heißt der (schon wieder) blutjunge Konzertmeister und gerade erst ein Jahr alte Festivalleiter noch immer Khadem-Missagh, aber: Vahid. Hat mit vier zum ersten Mal in Horn gespielt (Geige, wie der Vater). Und feiert heute Jubiläum.

40 wird „sein“ Festival heuer. Und ist vergangenes Wochenende in seine sechswöchige Geburtstagssaison gestartet. In der gibt’s Kerzenlicht und Kammermusik, Galakonzerte und Familiennachmittage, „heilsame Töne“, „Weltbegegnungen“ und „Open Spaces“. Und das an 58 Terminen und 27 Orten, in Stiftssälen und Freibädern, Arkadenhöfen und Wasserschlössern, Marmor-, Ritter- und Wappensälen, in Basiliken und Bibliotheken.

Dazu stehen über 80 Musikkurse am Programm, darunter erstmals ein Kompositionskurs. Und mindestens genau so viele hochkarätige Namen auf der Gästeliste, darunter erstmals Star-Pianistin Elisabeth Leonskaja. Die Gäste, die kommen bei Allegro Vivo (fast) alle wieder. Denn, so auch das Geburtstagsmotto: „Klang verbindet!“

www.allegro-vivo.at