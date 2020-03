„Ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich!“ Soll Ludwig van Beethoven einst gesagt haben. Für Vahid Khadem-Missagh ist „damit alles klar“. Und die Leidenschaft nicht nur Motto, sondern Programm.

Denn: Allegro Vivo, Niederösterreichs ältestes Kammermusikfest, wird in seiner 42. Saison leidenschaftlich. Und schließt damit nahtlos an seine letzte Saison an.

„Wie hat einst Beethoven über die Missa Solemnis geschrieben? Von Herzen möge es zu Herzen gehen!“ Allegro-Vivo-Leiter und Geiger Vahid Khadem-Missagh

Die hatte die Fantasie über dem dichten Konzertprogramm stehen. „Und um diese Visionen Realität werden zu lassen, braucht es die Leidenschaft!“ Meint Festivalleiter und Geiger Vahid Khadem-Missagh. Und die passe genau zum Beethoven-Jahr 2020. Der schlug nicht nur „ein wie ein Meteor“. Der war auch „kompromisslos“ und „stellte unglaubliche Ansprüche“.

Wie das klingt, ist heuer in vielen der „rund 70 Konzerte an 35 Spielorten“, so Allegro-Vivo-Geschäftsführer Nikolaus Straka, zu hören. Im Gmünder Palmenhaus und in der Altenburger Stiftsbibliothek etwa, wo gleich zum Auftakt am 7. und 8. August Beethovens „Kreutzersonate“ in neuem Gewand, nämlich einer Bearbeitung für Streicher von Komponist Christoph Ehrenfellner, am Eröffnungsprogramm steht.

Oder beim Festkonzert im Horner Vereinshaus am 11. August. Oder beim Klangraum-Konzert in der Garser Gertrudskirche am 16. August. Oder bei der Gala im Arkadenhof des Horner Kunsthauses am 22. August mit gleich dreimal Beethoven, Bijan Khadem-Missagh am Dirigentenpult und Dorothy Khadem-Missagh am Klavier. Oder auch beim „Auserlesenen“ mit Pianistin Elisabeth Leonskaja am 25. August.

Außerdem bis 20. September zu hören: Ein Abend „für Friedrich Gulda“, ein Abend für die Viola, ein Concerto für Zymbal, neue und altbekannte Gäste, wie Oscar-Preisträger Michael Haneke (der kommt zum ersten Mal) oder Bühnen-Star Nicholas Ofczarek (der war erst 2019 da). Und: neben der Festivalstadt Horn auch neue Spielorte, wie das Langenloiser Loisium oder das Schloss Drösiedl. Straka: „Wir haben ja in erster Linie kleine Spielorte. Und bis August hoffen wir das Beste!“

