Beethoven & Co.: Klassik im Schüttkasten des Schlosses Wasserhof

„Ich benütze den Rest des Sommers, um mich hier auf dem Lande zu erholen.“ Schrieb einer, der sein Leben lang gearbeitet hatte. Und der damals – es war Mitte Oktober des Jahres 1826 – nur mehr fünf Monate zu leben hatte.

Erholt hat er, Ludwig van Beethoven, sich „hier“ doch. Gearbeitet hat er „hier“ auch (nämlich an seinen letzten Streichquartetten). Und gespielt wird er „hier“ noch immer – beim Beethoven Festival, das seit 2020 allherbstlich ins Gneixendorfer Schloss Wasserhof bittet, das vor 196 Jahren Beethovens Bruder Johann gehörte.

„Hier“, genauer: im historischen Schüttkasten im Schlosspark, ziehen dieses Wochenende die „Wiener Klassiker“ ein – Haydn und Mozart also, aber auch viel „jüngere Klassiker“, wie Erich Wolfgang Korngold, der 1934 in die USA emigriert war, und Werner Pirchner, der die früheren Ö1-Signations geschrieben hatte, Franz Doppler, der in Baden verstorben war, oder Simon Laks, der Auschwitz als Leiter des dortigen Lagerorchesters überlebt hatte.

Dazu haben Bratschist Severin Endelweber, der bei der Sonntagsmatinée auch konzertiert, und Musikprofessor Manfred Permoser, der wie gehabt auch moderiert, von der Kremser Köchelgesellschaft Beethovens Leonoren-Ouvertüre und Beethovens siebente Sinfonie in einer Quartettfassung programmiert. Und als Gäste neben Schriftsteller Doron Rabinovici auch Pianistin Dorothy Khadem-Missagh (die mit ihrem Beethoven Frühling erst diesen Juni in Gneixendorf zu Gast war) eingeladen.

www.koechelgesellschaft.at