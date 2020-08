Eva Engelberger übernimmt die Position von Julia Flunger-Schulz während deren Karenz bis voraussichtlich März 2022.

Die Kulturmanagerin verfügt einer Aussendung vom Mittwoch zufolge über langjährige Erfahrung in Kunst und Kultur, u.a. arbeitete sie im MAK - Museum für angewandte Kunst, beim Verlag Springer Wien - New York, im mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien und in der Kunst Haus Wien GmbH. Zuletzt war sie bei der Neupositionierung des Kunst Haus Wien Museum Hundertwasser und der Etablierung des Fotofestivals Foto Wien maßgeblich beteiligt.

"Mit Eva Engelberger gewinnen wir eine hoch qualifizierte Persönlichkeit für die Aufgaben der operativen Geschäftsführung, die entsprechende Erfahrungen in Museums- und Holdingstrukturen mitbringt und dazu beitragen wird, die Kunstmeile Krems erfolgreich weiterzuführen", betonte Paul Gessl, Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft GmbH. Engelberger habe sich in Hearings im Bewerbungsverfahren für die befristete Position durchgesetzt.