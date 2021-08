Nun klettern "The Clairvoyants" in den Olymp der Entertainment-Branche, wenn man es so nennen möchte: Die beiden haben – als erste Österreicher überhaupt – einen Vertrag als Headliner einer Vegas Residency Show in der Tasche.

Amélie van Tass und Thommy Ten haben für ein ganzes Jahr für die neue "America’s Got Talent Las Vegas Live Show" unterschrieben. Das heißt, sie werden ab diesem November 2021 insgesamt 500 Shows im renommierten Luxor Hotel Vegas geben, werden zweimal am Tag an fünf Tagen die Woche auf der Bühne stehen.

„In Las Vegas als Headliner einer fixen Show aufzutreten, war schon immer unser Traum, seitdem wir uns 2016 für die Auditions für America’s Got Talent bewarben. Dass wir damals nicht nur den Sprung ins Hauptfeld schafften, sondern letztlich aus 100.000 Bewerbern zweite wurden, war schon unglaublich für uns – aber dass jetzt auch noch der Traum von der großen Vegas-Residency-Show im renommierten Luxor Hotel wahr wird, ist einfach unbeschreiblich“, kann Thommy seine Freude kaum in Worte fassen.

Amélie van Tass bringt es auf den Punkt: „Headliner der AGT Vegas Live Show zu sein – das ist definitiv der größte Erfolg in unserer bisherigen Karriere. Wir freuen uns einfach riesig auf dieses Abenteuer!“