Jetzt steht Klemens Hufnagl, Kameramann und gebürtiger St. Pöltner („Meine Eltern und mein Bruder sind noch da.“), wieder auf der Nominierungsliste. Für Österreichs Filmpreis 2020. Und für Sudabeh Mortezais „Joy“.

„Da war die Kamera wie eine Mitbewohnerin. Und da war auch vieles wie im Dokumentarfilm.“ Er, meint der 40-Jährige, der auch schon einen „Tatort“ und zwei ORF-„Landkrimis“ gefilmt hat, werde ohnehin nicht für Historien- oder Actionfilme angefragt. Und arbeite gerade in Belgien, an einer deutsch-dänisch-südtirolerischen Koproduktion.

Was ein Filmpreis mit seinem Preisträger macht? „Es macht schon einen Unterschied“, sagt der Filmpreisträger, „aber nicht sofort. Es ist nicht so, dass man dann gleich bessere Aufträge bekommt. Es macht auch sichtbar. Bei Premieren steht man sonst eher in der zweiten Reihe.“ Und im Vergleich zu den „Königsdisziplinen“, dem „besten Film“ oder den „besten Hauptdarstellern“? Er habe, so Hufnagl, das Gefühl, „dass die Kamera da noch am besten aufgestellt ist. Da geht’s dem Schnitt oder der Ausstattung schlechter“.

Wie es all denen im letzten Filmjahr ging und wer von denen den nächsten Filmpreis mit nach Hause nimmt, wird am 30. Jänner in Grafenegg bekannt gegeben.