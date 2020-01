Steht Tanja Hausner wieder auf der Nominierungsliste, für Österreichs Filmpreis am 30. Jänner in Grafenegg. Für das beste Kostümbild in „Little Joe“.

„Da“, sagt die in Mödling aufgewachsene Kostümbildnerin, „war ich schon von Anfang an dabei.“ Wie bei allen Produktionen mit Schwester Jessica Hausner (Regie). „Das funktioniert super. Und da kann man auch sehr mutig sein.“

Damit nicht nur die Figuren „stimmig“ werden, sondern auch die „Besonderheiten der Charaktere“ herauskommen. Ob das Kostümbild dabei noch immer im Schatten von Regie oder Cast steht? „Mir fällt schon auf“, so Hausner, „dass das ganze Geld oft in die Kamera gesteckt wird. Da müssen andere kämpfen.“

Bei internationalen Produktionen sei das anders. Etwa bei Philipp Stölzls „Schachnovelle“ mit Birgit Minichmayr, an der sie gerade arbeite („Wir drehen noch bis Mitte März, und wir waren auch am Semmering, im Südbahnhotel.“). Was das Besondere an „Little Joe“ war? „Die Farbigkeit. Ich hab’ an Zuckergussformen gedacht. Und ich mag ja das Kitschige…“