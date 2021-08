Die Kulisse waren die "Mulheres", also: die starken "Frauen" der jungen, brasilianischen Fotografin Luisa Dörr. Das Publikum waren einige der besten Fotokünstler der Welt. Und die Preisträgerin? War sehr bewegt.

Katharina V. Haderer, 33, Fantasy-Autorin und -Illustratorin aus Bad Vöslau, ist gestern, Donnerstag, in Baden mit dem ersten Thomas-Jorda-Preis der NÖN ausgezeichnet worden. Und zwar mitten in Europas größtem Fotofestival La Gacilly, das heuer schon zum vierten Mal die Straßen, Plätze und Parks der frisch gekürten Welterbestadt bespielt.

Dort, zwischen Rosenbeeten und Wasserbecken vor der barocken Orangerie des Badener Doblhoffparks, hatte Festivalleiter und Fotograf Lois Lammerhuber auch heuer wieder zur "Langen Nacht der Fotografie" gebeten. Dazu Partner, Freunde und Fotografinnen und Fotografen von Brasilien bis Deutschland und von Èric Valli oder Pascal Maitre bis Ulla Lohmann mit Bildgeschichten vom Himalaya bis Madagaskar und vom Amazonas bis Afghanistan eingeladen. Und dabei noch an einen erinnert, der das Festival mitbegründet, begleitet und dem man in Memoriam auch die diesjährige Ausgabe gewidmet hatte: Thomas Jorda.

Ihm hat die NÖN, deren langjähriger Kulturchef und Chefredakteur-Stellvertreter der gebürtige Badener war, nun im Rahmen des Badener Fotofestivals auch einen Preis gewidmet. Vergeben wird dieser an junge, niederösterreichische Schriftstellerinnen, dotiert ist er mit 3.000 Euro. Und über seine erste Preisträgerin Katharina V. Haderer, die in Baden geboren wurde und in Bad Vöslau lebt, 2014 ihr Debüt "Das Herz im Glas" vorgelegt, seit 2019 bei Droemer-Knaur publiziert und erst 2021 eine Miniserie rund um Science-Fiction-Legende Perry Rhodan vorgelegt hat, schrieb Thomas Jorda in einem Porträt, sie schreibe "Fantasy vom Feinsten".

Für sie, so die frisch gekürte Preisträgerin, sei der Kulturjournalist "ganz wichtig" gewesen, auch, weil er sich immer für ihr Genre, "das oft belächelt wird", interessiert und sie damit auch ermutigt habe. Für NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger sei der Preis auch eine Gelegenheit, an einen "ganz Großen" und "manchmal auch Gefürchteten" zu erinnern. Und für Beate Jorda, Mitorganisatorin des Badener Fotofestivals, sei die erste Preisträgerin "ganz sicher in seinem Sinne".

Katharina V. Haderer wird 2022 die fünfte Ausgabe des La Gacilly Baden Photo Festivals auch schriftstellerisch begleiten. Die vierte Ausgabe mit rund 1.500 Fotografien in 27 Ausstellungen rund um das Motto "Viva Latina!" ist noch bis 17. Oktober in Baden zu sehen.