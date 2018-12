Staub gibt’s keinen. Nostalgie schon. Und Schachteln und Kartons und Seidenpapier auch. Schließlich haben die kleinen, bunten, erst flachen, dann dreidimensionalen Figürchen aus Zinn, in den Herrscherhäusern auch mal aus Silber, schon über 400 Jahre Spiel(zeug)geschichte hinter sich. Und sind heute zwar weniger im Kinderzimmer, dafür bei Museen und Sammlern beliebter denn je.

Asterix & Obelix | Paul Draxler

„Wir bekommen Aufträge aus ganz Europa, aber auch für die Schalla burg, den Heldenberg oder das Kunsthistorische Museum“, erzählt Franz Rieder. Mit seinem Verein, mit Sammlern und mit Gemeindevertretern hat der Wiener in Katzelsdorf in der Buckligen Welt vor 14 Jahren die Zinnfigurenwelt eröffnet. Und stellt in Österreichs einzigem Fachmuseum an die 30.000 zinnerne Flach-, Rund- und Spielfiguren in über 100 Schaukästen aus.

„Ich baue mit den Zinnfiguren richtige Museen!“ Franz Rieder, Museumsleiter der Zinnfigurenwelt in Katzelsdorf über seine Aufträge von Mantua bis zum Heldenberg

Feldzüge und Soldatenheere gibt es dort zu sehen. Aber auch Prinzen und Ritter, Kaiser und Ägypter, die Heiligen Drei Könige oder Arleccino und Colombina. Der Trend, erklärt Franz Rieder, gehe weg von den Zinnsoldaten hin zu den Zinnfiguren.

Don Quijote & Sancho Pansa | Paul Draxler

„Bei mir sehen Sie Marilyn und Arnold und Asterix!“ Aber auch die Soldatensammlung aus dem Schloss Pottenbrunn. Oder die prächtig gewandeten Garde-Offiziere aus der wertvollen Figurensammlung von Kammersänger Heinz Zednik, einer Schenkung ans Museum.

Das hat gerade Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ aufgebaut. Und bereitet für 2019 seine nächste Sonderausstellung vor – für Niederösterreichs jüngste Landesausstellung.

www.zinnfigurenwelt-katzelsdorf.at