Benefiz-Vorspielabend in Waidhofen/Ybbs: Klaviermusik für Ukraine

Ein abendfüllendes Programm hatten die Schülerinnen und Schüler der Klavierklasse Tata Asatiani-Aigner im Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal am 12. Mai für einen Benefiz-Vorspielabend im Plenkersaal vorbereitet.

Unter dem Titel „Kinder für Kinder“ präsentierte man ausgewählte Klavierstücke im Plenkersaal. „Damit möchten die Jugendlichen ein Friedenszeichen setzen und kriegsbetroffenen Kindern aus der Ukraine helfen“, sagte Musikschuldirektor Christian Blahous.

Am Bösendorfer Flügel spielten Antonia Michels, Oscar Frühwirth, Diana Marie Pöttschacher, Philipp Heigel, Joshua Elija Pumhösel, Miriam Luger, Valentina Fahrengruber, Magdalena Schaurhofer, Vesela Ninova, Jakob Fuchsluger, Giulia Hiticas sowie Anna Büringer und boten an dem Abend ihr vielfältiges musikalisches Repertoire am Klavier, von Klassik über Filmmusik bis hin zur Popularmusik, an. Die junge Pianistin Nadiia Lungu aus der Ukraine sowie Anna Längauer, ihre Klavierlehrerin, unterstützten diese Initiative. Sämtliche Einnahmen des Benefizkonzerts wird die Musikschule den Kindern in Not zugutekommen lassen.

„Ich freue mich über diese positive Initiative. Es ist schön, dass sich Kinder bereit erklärt haben, bei diesem Benefizkonzert aufzutreten“, sagte Blahous. Das Programm war in drei Themen gegliedert. Der Auftakt stand unter dem Motto „Klavierspielen macht Spaß“. Es folgte ein Programmteil zum Thema Frühling, bevor man eine musikalische Reise durch die Welt antrat. Den Bogen über den Konzertabend spannten Asatiani-Aigner und Anna Längauer mit dem Stück „Kokosnüsse Knacken & Ein Spanier für Elise“ von Michael Proksch als Auftakt und dem ungarischen Tanz Nummer 2 von Johannes Brahms zum Abschluss.

Ein gelungener Abend, der Spenden in dreistelliger Höhe einbrachte.