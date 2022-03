Bühne im Hof: Linaz & Zé

Werbung

Und: jede Menge Fantasie. Die kam beim Schweizer Duo Linaz & Zé Oliveira vergangene Woche in der St. Pöltner Bühne im Hof aus den Schachteln. Plastikhaare und Riesenkämme waren da versteckt, Seilschlangen und Puppenboxer, Luftballonraupen und Paketbandstaubsauger. Und sogar eine Horde Löffelindianer auf einer geheimnisvollen Insel. Und die kleine, grüne Schachtel, die von Anfang an verschwunden war? Die fand sich am Schluss in einer anderen, und zwar voller Zauberluft.

Fazit: Ganz viel Fantasie aus ganz wenigen Schachteln – magisch!