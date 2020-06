"Wir stehen nicht als Satiriker und Sängerin hier. Sondern als Mitglieder einer Zivilgesellschaft, die sich etwas wünschen. Und die etwas bewegen wollen." Stellt Angelika Kirchschlager klar. Und Alfred Dorfer ergänzt: "Dass die Kunst wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt." Dazu wollten die Mezzosopranistin und der Kabarettist weder eine "Plattform" gründen, noch eine "Bettelstunde" veranstalten. Sondern: das Publikum zu Wort kommen lassen. "Das hat uns bisher gefehlt."

Also traf man sich heute, Dienstag, unter dem Motto "Wir und Kultur" im Wiener Haus der Industrie. Und ließ "Privatpersonen" zu Wort kommen - allerdings höchst prominente. IV-Präsident Georg Kapsch etwa, der Kultur und Wirtschaft immer schon "zusammenbringen" wollte und für den beide "das Ablehnen von Kleingeistigkeit, Populismus oder Nationalismus" repräsentieren. Dafür, so Kapsch, lohne es sich, zu kämpfen.

Oder Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, für den die "Problematik eine besonders schwere" ist und die Kultur "etwas, das fehlt". "Wir", so Szekeres, "sollten uns zusammentun, dass die Kunst- und Kulturszene wieder aufgebaut werden kann."

Oder Museumsdirektorin Danielle Spera, die an die Jüdinnen und Juden als "Mäzene, als Publikum, das Säle füllte, Bücher und Bilder kaufte" erinnerte und von der Kultur als "Humus für eine lebendige Zivilgesellschaft" sprach, die die Aufgabe habe, "uns wachzuhalten".

Oder Nationalbibliotheks-Direktorin Johanna Rachinger, die per Video auf die Kunst als "Medium, das uns vor der Erstarrung bewahrt" hinwies, Hotel-Legende Elisabeth Gürtler, die Kultur als "Lebenselixier" und "seelische Nahrung" bezeichnete und die "Wertschätzung" dafür einforderte und Erzbischof Christoph Schönborn, für den "die Künste ein Fenster für die Seele öffnen".

Aber auch Ex-Fussballstar Herbert Prochaska stand da am Podium, der von seinem ersten Opern-Besuch erzählte ("die beste Bohéme", vor "35 Jahren") und feststellte, Österreich sei "nicht unbedingt" eine Sportnation, über "zu hundert Prozent" ein Kulturland. "Kultur", so Prohaska, "ist für mich ein unglaublich wichtiges Lebensgefühl". Oder Steirereck-Chefin Birgit Reitbauer, für die das "Allerwichtigste" sei, "dass in diesem Land nichts verloren geht", kein "kleiner Wirt" und keine "kleine Kulturveranstaltung". "Wir müssen", so Reitbauer, "für Österreich eine neue Vision auf den Weg bringen". Das gelte für die Gastronomie ebenso wie für die Kultur. Polizei-Oberst Hans Golob plädierte für eine "solidarische Gesellschaft", die "das Licht von Kunst und Kultur festhalten" müsse - auch, weil Kunst und Kultur "unsere Sicherheit" sei. Und: Weil die Künstlerinnen und Künstler "einen der schwierigsten Berufe" hätten.

Und Ex-Raiffeisen-General Christian Konrad, für den Kunst und Kultur "die Gesellschaft prägen", das seien, "was bleibt" und "ein ganz zentraler Bereich, auf den es zu achten" gelte. "Es wird", so Konrad, "an unserer Politik liegen, dafür zu sorgen, dass am Tag danach das Leben wieder lebenswert ist." Aber, so Alfred Dorfer: "Wir hätten uns das ersparen können, hätten wir diese Diskussion schon vor zehn Jahren geführt." Er, Dorfer, möchte "das Klima im Land verdichten", auch wenn das "ein langer Weg" sei und das "nur miteinander" gehe. Und Angelika Kirchschlager bringt es auf den Punkt: "Es ist vernünftig, die Kultur zu unterstützen."