Ganz prächtig, aber auch ganz intim ist er, der Maulpertsch-Saal, im ersten Stock des Kirchstettner Schlosses. Dort wollte man auch heuer große Oper im kleinen Rahmen spielen, nämlich Gioachino Rossinis selten gehörte Belcanto-Rarität „Il Signor Bruschino“. Aber: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen eine Durchführung der Opernproduktion unmöglich." Stellt Klassik-Festival-Intendant Stephan Gartner fest. Und hat heute, Mittwoch, seine diesjährige Opernproduktion verschoben - auf 2021.

„Unter den von der Bundesregierung vorgegebenen Abstandsregeln und Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen können weder die erforderlichen Probe- und Aufbauarbeiten durchgeführt werden", erklärt Gartner. Denn die Zehn-Quadratmeter-Regel pro Person bei Veranstaltungen würde in Kirchstetten bedeuten, "dass sich während der Aufführung lediglich 16 Personen im Maulpertsch-Saal befinden dürfen" - statt wie bisher 160 Zuschauer. Und: „Unser Ensemble setzt sich aus Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Europa und darüber hinaus zusammen." Ob all diese aus ihren Ländern ausreisen und nach Österreich einreisen dürften, sei höchst fraglich. Und auch die nach wie vor geltenden Quarantänebestimmungen könnten Aufführungen und Proben gefährden - die Ende Juni hätten beginnen sollen.

Also will man, statt am 30. Juni 2020 erst am 31. Juli 2021 in Kirchstetten Opern-Premiere feiern - auch wenn schon im März "über 70 Prozent der Karten" für diesen Sommer verkauft waren. Für diesen Sommer waren aber auch noch drei Open-Air-Konzerte im Schlosshof geplant. Die seien, so Klassik-Festival-Intendant Stephan Gartner, "derzeit nicht betroffen", auch wenn auch hier "große Unsicherheit" herrscht. Endgültig entscheiden will man Ende Mai. Man sei aber nach wie vor optimistisch, dass das "Symphonic Rock"-Konzert mit Special Guest Werner Auer am 19. August, das Sommernachtskonzert "Brass Philharmonic" mit Federspiel und NÖs Jugendsinfonie-Orchester am 21. August und "Klassik unter Sternen" mit Beethovens Neunter am 24. August stattfinden können.

www.schloss-kirchstetten.at