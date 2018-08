„Pfeifen und Zungen“ gibt’s auch beim jüngsten Fest in mittelalterlichen Mauern. Am Plakat. Am Programm. Und in der Kartause sowieso. Aber: Pfeifen und Zungen sind längst nicht das Einzige.

Schließlich wandert Otto Lechner, Akkordeonist und Festivalgründer, auch musikalisch gerne in neue Gefilde. Und trifft sich dort auch gern mit neuen Gefährten.

Im zweiten Jahr seines kleinen, klingenden Herbstfestivals in und um die Kartause in Aggsbach hat der gebürtige Gansbacher also auch neue Instrumente und neue Instrumentalisten eingeladen.

„Klangnomade“ und Multiinstrumentalist Hans Tschiritsch steht da etwa ab Donnerstag auf der Gästeliste, und zwar fürs eröffnende Ritual im Aggsbacher Meditationsgarten und auch gleich noch für den „tönenden Spaziergang“ vom nachbarlichen Gansbach ins Kartausental.

Klangwanderer und Stepptänzer

Oder Stepptänzerin Marije Nie, die gemeinsam mit Organist Jacob Lekkerkerker am Eröffnungsabend Bach’sche Töne und andere Gedichte in Bewegung bringt. Oder Theremin-Spielerin Pamelia Stickney, die am zweiten Festivalabend in der Klosterbibliothek von Maria Langegg „Songs for Mary“ spielt – mit Saxofonist & Klarinettist Georg Graf und Akkordeonist Otto Lechner.

Außerdem auf der Instrumentenliste des viertägigen Festivals: ein Hang (gespielt von Peter Rosmanith), eine Steeldrum (von Klaus Trabitsch), das Bläserquartett der Dunkelsteiner Blasmusik, der Kirchenorganist von Aggsbach. Und: ein Toy Piano, nämlich das der gebürtigen St. Pöltnerin Isabel Ettenauer. Das darf sich Sonntagnachmittag mit Akkordeon und Orgel zusammentun. Und einen weiten musikalischen Bogen von Georg Muffat bis Otto Lechner (Uraufführung) spannen.

