Der eine ist in einer Burg, nein: einer Ruine. An einem See. Der andere ist in einem Schloss. An einem Fluss, nein: zwei Flüssen. Klingen können sie beide, die Klangräume, die Thomas Bieber alljährlich mit kleinen, feinen Festivals bespielt.

Doch während der eine erst im Juni nach Dobra lädt, öffnet der andere schon diesen Freitag in Waidhofen seine Pforten. Zum Frühjahrsfestival (im Herbst gibt’s traditionell auch noch eines, aber das an unterschiedlichen Orten). Und, natürlich, zu Beethoven. Aber nicht nur. „Es ist ein Beethoven-Jahr. Ja, gut. Es ist aber auch ein Hegel- und Hölderlin-Jahr.“ Sagt Festivalleiter Thomas Bieber. Und hat seine diesjährige Konzertreihe „ohne und mit“ programmiert. „Ohne Titel“ und „mit Beethoven“.

„Eine Prise“ Beethoven – nämlich: einen „Kuss“, einen „Floh“ und ein „Selbstgespräch“ – bringen etwa Bariton Adrian Eröd, Pianistin Andrea Linsbauer und Moderator (und Langenlois’ Schlossfestspiel-Intendant) Christoph Wagner-Trenkwitz mit, wenn sie am 26. April im Rothschildschloss gastieren. Beethovens Erbe(n), also: Brahms und Tschaikowsky, hat dagegen das Wiener Sextett im Gepäck, wenn die zwei Damen und vier Herren – darunter der Waidhofner Geiger und Wiener Symphoniker Stefan Pöchhacker – am 3. Mai in Waidhofen aufspielen.

Bariton, Baryton und Blasorchester

Außerdem auf der Gästeliste im Klangraum Waidhofen 2020: Mezzosopranistin Theresa Kronthaler mit Mahler, Strauss und Schönberg (am 28. Mai), Gambistin Maddalena del Gobbo mit ihrem „vergessenen Instrument“, dem Baryton (am 16. Mai). Und, zur Eröffnung, am 7. März: ein Cellist (Matthias Bartolomey), ein Blasorchester (die Trachtenmusikkapelle Windhag) und Friedrich Guldas grandioses Konzert für eine außergewöhnliche Besetzung.

Das gibt’s aber nicht im Kristallsaal des Schlosses Rothschild, sondern im Ybbsitzer Duomet-Werk, das für einen Abend zum Klangraum wird.

