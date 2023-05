Berndorf: Junge Stimmen, neue Klänge

Zur Eröffnung gab’s Wagner „auf Abwegen“. Zum Schluss gibt’s Klassik „von morgen“. Und dazwischen? „Talente aus der Region“ und „Shooting Stars“ aus der Opernwelt, fasst Festivalgründerin Daniela Fally zusammen. Und hat „Regional.International“ auch über die zweite Ausgabe ihres 2022 gegründeten Klassik.Klangs geschrieben. Den hat die Star-Sopranistin am 15. April schon gemeinsam mit Heldentenor Andreas Schager und Star-Geigerin Lidia Baich eröffnet. Und der geht dieses Wochenende mit einem ganz anderen Genre weiter.

„Carmilla“ heißt das Familienmusical, das der Pottensteiner Komponist Günther Fiala mit Regisseur Harald Buresch für Berndorf „völlig neu bearbeitet hat“. Und das am 5. und 6. Mai auch ganz junge (Musical-)Darsteller aus der Musikschule Triestingtal auf die Bühne von Berndorfs Stadttheater bringt. Daniela Fally über Komponist Günther Fiala: „Da ich heuer den Schwerpunkt auf Talente und Kräfte der Region gesetzt habe, wollte ich unbedingt einem jungen erfolgreichen Komponisten eine entsprechende Plattform bieten. Er ist unser „Composer in Residence“, und seine Werke werden in mehreren Programmpunkten zu hören sein.“

Eine Woche später, beim Muttertagskonzert am 13. Mai, stehen zwar keine Musicaltöne, dafür aber viele „Frauenherzen“ im Mittelpunkt. „Da wollen wir alle Frauen und Mütter hochleben lassen“, verspricht Daniela Fally. Und hat dazu Berndorfs Festspiel- Intendantin Kristina Sprenger (Moderation und Rezitation), Altenmarkts Staatsopern-Tenor Jörg Schneider, die Gumpoldskirchner Spatzen und die Wiener Philharmonia Schrammeln zu sich ins Stadttheater eingeladen.

Der nächste der insgesamt sieben Festivalabende (und -nachmittage) ist ein „ganz besonderer“. Und gehört der Blasmusik - „unserem regionalen Steckenpferd“, so Daniela Fally. Am 25. Mai treffen sich also der Musikverein aus dem benachbarten St. Veit und die Jugendblaskapelle der Musikschule Triestingtal - und konzertieren mit den Brass-Stars Albert Wieder (an der Tuba), Thomas Gansch (an Trompete, Flügelhorn und Vocals) und Leonhard Paul (an der Posaune). „Auch hier“, meint die Sopranistin, „haben wir regionale Kräfte kombiniert mit internationalen Superkönnern.“

„Ein ganz besonderes Juwel“ wird der Klassik.Klang am 2. Juni. Da gibt sich die junge Neidlinger Mezzosopranistin und Staatsopern-Nachwuchs-Star Patricia Nolz die Ehre. Und kommt mit einem Liederabend nach Berndorf. Am Programm: Schumann und Brahms, am Klavier: Andreas Fröschl. „Ihr Herz“, meint Sopranistin Daniela Fally über Patricia Nolz, „schlägt neben der Oper für die Gattung Lied, und ich lade jede und jeden ein, sich der Kunst des Liedgesangs, die früher in jedem Haushalt als Hausmusik vertreten war und von Patricia in Vollendung dargebracht wird, anzunähern. Sie zaubert!“, schwärmt Fally. Und da ein Liederabend „was Neues“ in Berndorf sei, brauche der „einen Scheinwerfer“. Denn: „Das wird toll!“

Und zum (Festival-)Schluss? Kommt die Zukunft. Nämlich „Österreichs Klassik.Stars von morgen“, (fast) alle unter 20 und präsentiert von Opern-Star und Neo-Opern-Intendant Clemens Unterreiner und Festivalleiterin Daniela Fally. „Sie hören: David Kerber (Shooting-Star der Volksoper Wien), die junge niederösterreichische Mezzosopranistin Anja Mittermüller, den Klarinettisten Alexander Svetnitsky-Ehrenreich, die junge Fagottistin Johanna Bilgeri sowie den Violinisten Eduard Steude, Sohn des Philharmoniker-Konzertmeisters Volkhard Steude.“ Dazu das Jugendsymphonieorchester Tulln unter Hans-Peter Manser und all das am 17. Juni im Berndorfer Stadttheater.

www.buehnen-berndorf.at