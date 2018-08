Am Semmering gibt’s im Sommer nicht nur Literatur und Theater. Am und um den Semmering gibt’s im Sommer auch ganz viel Musik. Spätestens dann, wenn Wiens Musik-Uni wie schon in den letzten 27 Sommern „aufs Land“ fährt. Und zwei Wochen lang Musik macht.

Im Sporthotel zum Beispiel oder am Traktoranhänger, im Burghof oder im Rittersaal, im Pavillon oder im Beethovenhaus. Dort, vom Semmering bis Baden, hat man vergangene Woche schon musiziert. Und diese Woche singt man noch im Literatursalon (am 22. August), spielt in der Wallfahrtskirche (am 23. August), im Marienhof und im Rothschild-Schloss (am 24. August).

Und das bei Kaffee und Kuchen (am 25. August), bei ganz frisch, nämlich in der Komponierklasse der ISA geschriebenen Tönen (am 26. August) und bei „Gott und der Welt“, oder: bei dem, was lokale Blasmusikanten mit internationalen Musik-Studierenden verbindet (am 24. August). www.isa-music.org