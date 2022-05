Wenn sich die Götter an der Donau treffen

Werbung

"Die Vorfreude ist groß!" Und das musikalische Spektrum ist "brillant". Schwärmt Star-Geigerin Lidia Baich. Und hat, gemeinsam mit Ehemann und Heldentenor Andreas Schager, heuer schon zum zweiten Mal ein ganz besonderes Programm für einen ganz besonderen Ort zusammengestellt, das am Montag - mit Geige und Grillschürze - in Tulln vorgestellt wurde.

Zange und Schürze statt Geige und Stimme: Geigerin Lidia Baich und Tenor Piotr Beczala am Grill. Foto: Erich Marschik

"Götterklang" heißt das Programm, "Donaugold", nein: Donaubühne der Ort. Und dort, in der Open-Air-Bühne an der Tullner Donaulände, treffen sich nach der Premiere 2021 am 25. August 2022 wieder Weltstars und Klassik-Highlights zum Stelldichein. Zu hören sind "die berühmtesten Arien der Welt", von Verdi bis Wagner - von "Celeste Aida" bis "Brünnhilde, heilige Braut" und von Lehár bis Puccini - von "Dein ist mein ganzes Herz" bis "Nessun dorma". Dazu gibt's noch Symphonisches mit der Nibelungenphilharmonie und Solistisches mit Lidia Baich. Diesjähriges Stargast ist Tenor Piotr Beczala, der in Salzburg ab 12. August den Radames in der "Aida" singen wird, während Andreas Schager in Bayreuth ab 3. August den Siegfried gibt.

"Unser Konzert auf der Donaubühne Tulln wird etwas ganz Besonderes", ist Andreas Schager überzeugt. Piotr Beczala, der zur Programmpräsentation in Tulln das Sakko schnell mal mit der Grillschürze tauschte, freut sich auf "ein spannendes Programm" auf einer "einzigartigen" Bühne. Für Landesrat Martin Eichtinger ist "Götterklang trifft Donaugold" definitiv "eines der Highlights des Kulturlandes Niederösterreich". Und Veranstalter Wolfgang Übl meint schlicht: "Hier passt einfach alles zusammen - da heißt es, schnell Karten sichern!"

www.goetterklangtrifftdonaugold.at