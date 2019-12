"Elīna Garanča and Friends - Klassik unter Sternen" hat mittlerweile Tradition im Stift Göttweig. Opernstar Elīna Garanča wird mit Dirigent und Ehemann Karel Mark Chichon am 1. Juli wieder für einen abwechslungsreichen Klassik-Abend sorgen. Im Interview spricht sie über Weihnachtstradition, Zeit zu Zweit und ihre Ziele.

NÖN: Der 24. Dezember kommt immer näher. Sind sie schon in Weihnachtsstimmung?

Elīna Garanča: Noch nicht so, weil ich noch arbeiten muss (lacht). Wir wechseln jedes Jahr den Ort, wo wir Weihnachten feiern. Letztes Jahr waren wir in Lettland und dieses Jahr in Spanien. Und in Spanien ist es die Tradition, dass bis zum 8. Dezember der Baum geschmückt werden muss. Daher fliege ich am Wochenende zwischen den Vorstellungen kurz nach Hause. Ab dem 19. Dezember bin ich dann mit Plätzchen backen beschäftigt.

NÖN: Ihre Eltern waren selbst Musiker. Sie und ihr Mann ebenso. Zeigt sich das Talent und die Liebe zur Musik auch bei ihren beiden Töchtern?

Garanča: Sie haben einen gewissen Drang zur Bühne, weil sie sehen, dass die Eltern auf die Bühne gehen. Die Größere ist Sopran und die Jüngere eher ein Mezzo. Beide haben eine starke Stimme, aber wir versuchen, das nicht zu forcieren, dass sie professionelle Wege einschlagen. Ich hoffe nicht, dass sie professionelle Musiker sein werden.

"Aber bitte keine Klassik"

NÖN: Was wäre Ihr Berufswunsch für Ihre Kinder?

Garanča: Alles, was sie glücklich macht. Die Größere könnte, glaube ich, eine sehr gute Advokatin sein, weil sie sehr detailliert spricht. Es gibt Sachen, die sie dann im Gespräch zu ihren Gunsten auslegt. Aber sie hat auch ein großes Herz für die Umwelt und die Tiere. Also da könnte sie vielleicht auch die neue Greta werden (lacht). Und die Kleine ist frech und Rock’n’Roll und hat einen guten Rhythmus. Aber ich habe ihnen gesagt, wenn sie schon auf die Bühne müssen, geht alles zwischen Lady Gaga und Barbara Streisand, aber bitte keine Klassik.

NÖN: Sie treten regelmäßig mit Ihrem Ehemann Karl Mark Chichon auf. Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Garanča: Wir haben festgestellt, die Opernproduktionen gehen nicht so gut. Das ist zu anstrengend für beide, weil wir zwei Monate nicht zuhause sind. Aber, wenn wir Konzerte machen und manchmal, wenn wir auf Tourneen gehen, dann ist es ein Business Honeymoon für uns. Dann holen wir die Zweisamkeit nach. Sehr oft landen wir dann im Bett mit Popcorn und schauen Netflix. Und es ist auch eine Zeit, wo wir wirklich viel miteinander reden.

"Ich will Österreich etwas zurückgeben"

NÖN: Ihre Nachwuchsförderungsinitiative „Zukunftsstimmen“ geht in die zweite Runde. Zukunftsstimme 2019 wurde der Bass-Bariton Alexander Grassauer, der auch in Göttweig mit Ihnen singen durfte. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, junge Sängerinnen und Sänger zu fördern?

Garanča: Ich will Österreich etwas zurückgeben. Ich bin hier als junges Ensemblemitglied entdeckt worden in Salzburg und dann hier in der Staatsoper. Und durch „Garanča and friends“ ist die Verbindung zu Österreich sehr stark geblieben. Ich habe einfach das Verlangen mich zu bedanken und das Unterrichten interessiert mich. Als ich jung war, wusste ich nicht, wie man einen Agenten bekommt oder, wie man einen Vertrag ausverhandelt. Dass man einfach einen großen Starkollegen hat, den man fragen kann ‚Wie ging es dir damals?‘ Wir werden von so vielen ausgenützt. Man muss wissen, wie man sich schützen kann. Ich musste sehr vieles alleine lernen und für große Talente will ich diesen Weg kürzer machen.

NÖN: Viele Frauen haben in diesem Jahr dem Opernstar Plácido Domingo Belästigung vorgeworfen. Sie haben es schon erwähnt, dass die Klassik-Branche kein leichtes Pflaster ist. Was sind Ihre Erfahrungen in dieser männerdominierten Szene?

Garanča: Ich wusste immer, wie ich mich schützen kann. Wenn es irgendwann einmal eine Situation gegeben hat, habe ich meinen eigenen Weg raus gefunden. Es tut mir wahnsinnig leid für alle Frauen, die etwas durchmachen mussten. Ich finde es aber Unrecht, dass ohne Gerichtsprozess und ohne Beweise einem Menschen etwas angehängt wird. Wie heißt es so schön auf Englisch "innocent until proven guilty". Ich war nicht dabei, was Plácido Domingo angeht, habe auch nie mit ihm zusammengearbeitet. Da habe ich keinen Kommentar dazu.

"Da ist mein Mann ein Meister"

NÖN: Das Event in Göttweig heißt „Elina Garanča and friends“. Wo finden Sie die vielen „friends“ immer?

Garanča: Karel schaut, was interessant wäre als Steigerung und dementsprechend sucht man die passenden Kollegen dazu. Wir versuchen, dass das Publikum von allen ein neues Repertoire hört, und manchmal entdeckt man dabei junge, große Stimmen. Manche, die dem Opernzauber noch nicht verfallen sind, erleben dann diese großen Sänger auf einer Konzertbühne. Da ist mein Mann ein Meister, welche Programme er zusammenstellt und welche Duette er wählt und wie die Choreografie ist, damit es ein Erfolg wird.

NÖN: Im neuen Jahr stehen viele Konzerte an. Gibt es neben Göttweig ein besonderes Highlight?

Garanča: Für mich ist es die Amneris in Gran Canaria (Anm.: Rolle in der Oper „Aida“). Das ist mein Mount Everest. Das habe ich immer als Traumpartie für mich wahrgenommen. Das findet Anfang April statt. Ich habe das Gefühl, wenn die nächste Spielzeit zu Ende ist, habe ich das, was ich mir selber vorgenommen habe, erledigt. Das sind dann die Träume, die ich mit 18 hatte, und die habe ich mir erfüllt. Das ist ein komisches Gefühl, aber auch ein tolles.