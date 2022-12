Events im neuen Jahr: Mit Bauchgefühl, Neujahrskonzert & Frauenliedern

Werbung

Das neue Jahr steht vor der Tür, wie man so schön sagt, die frischen Kalender 2023 sind gezückt, und so manche Veranstaltung will bald darin eingetragen werden.

Der Jänner beginnt allerdings etwas schaumgebremst und mit einem „Bauchgefühl“ – so lautet auch der Titel des neuen Programms des Kabarett-Duos Flo & Wisch, das am Samstag, 14. Jänner im Kellertheater Wilheringerhof Vorpremiere feiert.

Ein Wermutstropfen ist die Verschiebung des lang erwarteten Heimspiels von Klaus Eckel, der am Mittwoch, 18. Jänner sein aktuelles Programm „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ in der Babenbergerhalle präsentiert hätte. Nun ist dieser Termin um ein Jahr auf 18. Jänner 2024 verlegt worden. Wie dieses?

Eckel: Pause ist kein „Wuchtel-Sabbatical“

Eckel dazu auf seiner Homepage: „Es wird aus verschiedenen Gründen bis Herbst 2023 keine Auftritte von mir geben. Ich weiß, das riecht stark nach einem Wuchtel- Sabbatical von einem ausgebrannten Work-Life-Balance-Kabarettisten. Jedoch hatte ich diesen Wunsch nach einem Schritt zur Seite schon länger, ich habe schöne, andere Pläne, und es gibt großartige Kolleginnen, die meine Lücke mit ihrer bloßen Existenz schon auffüllen können. Ich freu mich auf ein Wiedersehen!“

Seine Fans wünschen Eckel jedenfalls alles Gute.

Musikfreunde müssen sich überhaupt gedulden bis zum Neujahrskonzert des Lions Club mit dem Young Masters Ensemble am Samstag, 14. Jänner im Raika-Festsaal. Am Montag, 23. Jänner erklingen dann beim Salon Ehrenfellner im Augustinussaal „FrauenLieder“ von Joseph Haydn, Franz Schubert und Pauline Viardot-Garcia, mit Cornelia Horak (Sopran), Biliana Tzinlikova (Klavier) und Christoph Wagner-Trenkwitz (Moderation). Und am Mittwoch, 1. Februar ist im Rahmen der Abo-Konzerte, ebenfalls im Augustinussaal, das accio piano trio mit Clemens Böck (Violine), Christina Scheicher (Klavier) und Anne Sophie Keckeis (Violoncello) zu hören.