Klosterneuburg: Große Gefühle im "kleinen Festspielhaus"

Abendsonne und Schwalbengezwitscher gab es heuer keine(s). Statt dessen tiefschwarze Wolken und kräftige Schauer über den Klosterneuburger Stiftstürmen. Und da die Vorhersage für den Premierenabend auch nicht besser war, übersiedelte man noch vor dem ersten Ton ein paar Schritte weiter, in die trockene Babenbergerhalle am Rathausplatz.

Dort drängten sich Orchester und Ensemble vor und auf der schmalen Bühne anstelle des "gigantischen Bühnenbildes" im Kaiserhof, wie auch Klosterneuburg-Intendant Michael Garschall zur Begrüßung seufzte. Und sich erinnerte, dass man "vor 22 Jahren" das letzte Mal die ganze Premiere in der Halle, nein: "im kleinen Festspielhaus", so Garschall, statt im Hof gespielt hatte. Das lag diesmal wohl daran, scherzte Niederösterreichs Landeshauptfrau, dass Klosterneuburgs Stiftsadministrator, Prälat Maximilian Fürnsinn, der schon den Proben von seinem Fenster im Kaiserhof zugesehen hatte, "ein Vater Unser zu wenig" gebetet hätte. Für den Intendanten gab's zum Trost - und zum 55er - eine Kardinalschnitte ("die liebt er", so Gratulantin Johanna Mikl-Leitner) mit Wunderkerze obendrauf und ein "Happy Birthday" vom ganzen Saal. Und noch eine "größere Flasche Wein" ("die trink ich schon im ersten Akt", so Garschall) zum 25jährigen Opernjubiläum.

Auf der Bühne gab's in Puccinis "La Bohéme" dann große Gefühle und auch große Komik (Regie: Francois de Carpentries) statt großer Kulisse - mit einem frischen Rodolfo (Clemens Kerschbaumer), einem stürmischen Marcello (Thomas Weinhappel) und einer wahrlich herzergreifenden Mimi (Camille Schnoor), die erst vergangene Woche mit gerade einmal zwei Proben für die erkrankte Kamilé Bonté eingesprungen war. Im Publikum gab's nach gut zweieinhalb Stunden dafür Standing Ovations.

Klatschten mit: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Bischof Josef Clemens, NV-Generaldirektor Stefan Jauk ("seit kurzem auch Klosterneuburger") und Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Society-Löwe Richard Lugner, Operetten-Doyen Harald Serafin, Bühnen-Grandseigneur Michael Heltau und Theaterfest-Obfrau und Berndorf-Intendantin Kristina Sprenger.