Essl-Schenkung: Kunst als Weg zu Empathie und Toleranz

Im Dezember des Vorjahres haben Agnes und Karlheinz Essl 107 Werke aus ihrer Privatsammlung der Stadt Klosterneuburg geschenkt.

„Klosterneuburg war und ist der Dreh- und Angelpunkt der Sammlung Essl, als unser Lebensmittelpunkt seit mehr als 60 Jahren, als Ort, an dem wir unsere Kunstsammlung sukzessive aufgebaut haben, und als Treffpunkt und Plattform für Begegnungen zwischen Kunstschaffenden und Kunstinteressierten“, hatte Karlheinz Essl die Überlassung der Kunstwerke als „Zeichen der Dankbarkeit“ bezeichnet. Nun sind 204 weitere Werke ins Museum Moderner Kunst Kärnten übersiedelt.

Landeshauptmann Kaiser: „Historischer Moment“

Am vergangenen Donnerstag wurde im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) der Schenkungsvertrag von Essl und seiner Frau Agnes sowie von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) unterzeichnet. Kaiser sprach dabei von einem „historischen Moment“.

Karlheinz Essl erklärte, die private Sammlung umfasse „einen sehr beachtlichen Teil unseres Sammlungsvolumens“. Er stamme aus einer Familie in Hermagor, in der die Wirtschaft, aber auch die Kunst und das Kulturelle einen hohen Stellenwert gehabt hätten.

Sein Großvater habe mit einer volkskundlichen Sammlung begonnen, die sein Vater weitergeführt habe und die dann der Gemeinde Hermagor geschenkt worden sei. Sein Vater habe engen Kontakt zu Künstlern, aber auch deren Familien gehabt, den Wiegeles, Koligs, Mahringers und viele mehr. „Es war für uns selbstverständlich, dass wir die Künstler des Nötscher Kreises in unsere Sammlung aufgenommen haben.“

Auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren

Die Sammlung umfasst u.a. Künstler wie Herbert Boeckl, Anton Kolig, Anton Mahringer, Franz Wiegele und zeitgenössische Positionen von Kurt Kocherscheidt, Meina Schellander, Cornelius Kolig, Hans Staudacher, Peter Krawagna. Dazu kommen Arbeiten von Helga Druml, Max Gangl, Franz Grabmayr, Ernst Gradischnig, Giselbert Hoke, Konrad Koller, Valentin Oman, Reimo Wukounig, Hugo Wulz und Johanes Zechner.

„Mit 19 Jahren verließ ich Kärnten und suchte mein Glück zunächst in New York. Dort lernte ich meine Frau kennen, und wir entdeckten unsere gemeinsame, lebenslange Leidenschaft für die zeitgenössische Kunst. Zurück in Österreich setzten wir uns mit dem Kunstschaffen der Nachkriegszeit auseinander und begannen allmählich mit dem Sammeln“, erinnerte sich Essl.

Und fand auch passende Worte zur aktuellen weltpolitischen Situation: „In einer Zeit, in der es so scheint, dass Gewalt und Unrecht gegenüber Recht und Gerechtigkeit die Oberhand haben, ist es wichtig, dass wir uns auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren. Es sind die Künstlerinnen und Künstler, die uns den Weg weisen können zu Empathie, Offenheit, Aufgeschlossenheit und Toleranz. Ich würde mir wünschen, dass die Kunst gerade in schwierigen Zeiten diese Funktion ausfüllt.“