Kammermusik mit vielfältigem Repertoire

Bereits zum zweiten Mal tritt das accio piano trio am 1. Februar im Rahmen eines Abo-Konzerts auf: Im Augustinussaal des Stifts gelangt ein spannendes und vielfältiges Programm zur Aufführung, unter anderem mit Werken zweier Komponistinnen, der französischen Spätromantikerin Mel(anie) Bonis (1858-1937) und der jungen Wienerin Noëmi Haffner (*1999), wobei das neue Stück „Lichter und Farben“ eine Uraufführung sein wird und die Komponistin (Tochter des Saxofonisten Gerald Preinfalk und der Geigerin und Bratschistin Eszter Haffner) selbst zum Konzert kommt.

Weiters zu hören: das Klaviertrio in e-Moll Hob. XV:12 von Joseph Haydn, drei Sätze aus den fünf Bergerettes von Bohuslav Martinu und das Klaviertrio Nr. 1 in H-Dur op. 8 von Johannes Brahms. Tags zuvor gastiert das Trio im Kurgastzentrum Bad Reichenhall (Deutschland).

In zehn Jahren bereits über 100 Auftritte in 13 Ländern

Das accio piano trio wurde 2013 von drei kammermusik-begeisterten Studierenden an der Universität Mozarteum in Salzburg gegründet: von der Pianistin Christina Scheicher, dem aus Klosterneuburg stammenden Geiger Clemens Böck und der Cellistin Anne SophieKeckeis. Seither hat das junge Ensemble bereits weit über 100 Konzertauftritte in dreizehn Ländern und auf drei Kontinenten absolviert. Dabei überzeugt das Trio durch seinen erfrischenden, unprätentiösen Musizierstil, das aufrichtige Bemühen um Werktreue und aussagekräftige Konzertprogramme.

Den Schwerpunkt des Repertoires bilden – neben Meisterwerken der Wiener Klassik und Romantik – Jugendwerke berühmter Komponisten sowie unbekanntere Schätze der Klaviertrioliteratur.

International gefragt und ausgezeichnet

Zahlreiche Konzertreisen führten das accio piano trio nicht nur quer durch Österreich, sondern auch nach Deutschland, in die Schweiz, nach Italien, Frankreich, England, Tschechien, in die Slowakei, die Türkei, nach Malta, Georgien, China und in den Senegal. Viele dieser internationalen Projekte konnten in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Kulturforen im Ausland realisiert werden.

Im März 2021 gestaltete das Trio einen Konzertfilm im Rahmen der Weidener Meisterkonzerte (Bayern), gab im November 2021 sein Debüt in der Stiftung Mozarteum Salzburg mit Rolando Villazón und gewann im Mai 2022 den 2. Preis beim International Johannes Brahms Chamber Music Competition in Gdánsk (Polen).

Tickets für das Konzert am 1. Februar beim Kulturamt der Stadtgemeinde, 02243/444-351, oder kulturamt@klosterneuburg.at . Information: www.acciopianotrio.com.