Spielfreude, Spezialgäste und ganz viel Engagement gab es in Christoph Ehrenfellners Musiksalons im Klosterneuburger Wohnzimmer des Musikers schon in den vergangenen Jahren. Diesen Herbst musste der Salon coronabedingt seine Türen während des zweiten Lockdowns zwar wieder zusperren. Ein ganz besonderes Salonkonzert steht aber am dritten Adventwochenende trotzdem am Salonprogramm.

Singt in Klosterneuburg unter anderem "Adeste Fideles": Mezzosopranistin Annely Peebo. Peebo

"Christmas in Klosterneuburg" heißt es. Hat Bach und Händel, Corelli und Franck, Mozart und Mendelssohn, aber auch "Adeste Fideles" und "Stille Nacht" am Konzertprogramm. Und dazu eine Gästeliste, die man so selbst im Wiener Musikverein selten sieht. Miriam Kutrowatz und Annely Peebo singen Sopran, Franziska Peddinghaus Alt und Günter Haumer Bariton, Paul Gulda spielt Orgel. Und Christoph Ehrenfellner, der nicht nur das Programm konzipiert, sondern auch die Arien und Lieder, Kanons und Concerti grossi arrangiert hat, spielt selbst erste Geige im Streichquartett.

Singt in Klosterneuburg unter anderem "Maria durch ein Dornwald ging": Bariton Günter Haumer. Haumer

Gespielt wird diesmal nicht im Salon, sondern in der St. Gertrud-Kirche in Klosterneuburg, gestreamt wird einen Tag später, also: morgen, Samstag, um 18 Uhr auf der Homepage der Lions Klosterneuburg, auf Facebook und im digitalen Salon Ehrenfellner.

Dirigiert diesmal nicht, sondern organisiert, arrangiert und musiziert: Christoph Ehrenfellner. F. Neumüller

https://salonehrenfellner.at