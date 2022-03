Konzert-Kritik: Koehne Quartett im Kloster Und

Werbung

Einer einstündigen musikpädagogischen Instruktion durch den Musikwissenschafter Manfred Permoser im ersten Teil des Abends folgte nach der Pause die Wiedergabe des 40-minütigen Werks durch das renommierte Koehne Quartett mit Anne Harvey-Nagl und Joanna Lewis an den Violinen, Lena Fankhauser an der Viola und Melissa Coleman am Violoncello.

Die war sehr transparent im Klang mit insgesamt etwas schroffer Expressivität. Etwas von der Schubert’schen Verzweiflung mag uns wohl auch heute angesichts der Weltlage überkommen.

Fazit: Dichte Pädagogik, kühle Virtuosität.

-eb-