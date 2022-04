Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich feiert erste Absolventen

Werbung

Der Lehrgang „Kommunale Kommunikation“ lehrt, was Gemeindevertretungen für die Kommunikation im Ort wissen müssen. Aufgeteilt wird das vermittelte Wissen in Module: von den Grundlagen der Kommunikation über die Arbeit an der eigenen Gemeindezeitung und am Social-Media-Auftritt bis hin zu Fachschwerpunkten zu Fotos, Videos, Websites, Newsletter und Präsentationen sowie dem Umgang mit dem geschriebenen Wort.

„Das Handwerk professioneller Kommunikation kennenzulernen ist besonders für die Gemeinden unschätzbar wichtig, weil eine professionelle Informationskultur das Um und Auf ist, um mit den Bürgerinnen und Bürgern wertschätzend und auf Augenhöhe zu kommunizieren“, fasst Lehrgangsleiter und Unternehmensberater Wolfgang Gramann zusammen.

Urkunden für kommunikative Kommunen

Zu den Modulen kamen Teilnehmende aus Gemeinden in ganz Niederösterreich ins Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg, nach der abschließenden „Schreibwerkstatt“ mit Michaela Muschitz wurden die Gemeinden mit ihren Absolventinnen und Absolventen prämiert. Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber überreichte die Urkunden und unterstrich die Wichtigkeit geschulter Kommunikation: „Die Kultur.Region.Niederösterreich bietet diesen Lehrgang auch im Eigeninteresse an, damit die große Vielfalt der regionalen Aktivitäten ihren berechtigten Niederschlag in der Welt der lokalen und kommunalen Medien und Plattformen findet.“

Auch von den Teilnehmenden selbst kam positives Feedback zum Lehrgang. „Ich habe vom Kommunikationslehrgang mit seinen hochkarätigen Vortragenden in meiner Arbeit sehr profitiert“, lobt etwa Heidelinde Gaganas, die für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit in der Marktgemeinde Wiener Neudorf verantwortlich zeichnet. Vieles der Inhalte konnte sie bereits direkt in die Praxis umsetzen. „Unseren Social Media-/Facebook-Auftritt haben wir beispielsweise direkt nach dem Seminar komplett ausgebaut und verbessert. Wir gewinnen seither täglich neue Follower. Sehr interessant war auch der Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der anderen Gemeinden. Die perfekte Organisation, die nette Betreuung und die gute Verpflegung in diesem Seminar haben das Erlebnis abgerundet.“, so Gaganas.

Medienprofis vermittelten ihr profundes Wissen

Die Vortragenden kommen aus der Medien- und Werbelandschaft, sowie aus der kommunalen Arbeit: ORF NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler, Kurier-Chronik-Ressortleiter Martin Gebhart, Lehrgangsleiter Wolfgang Gramann, NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger, Fotograf und Lokalredakteur Franz Gleiß, Social-Media-Experte Michael Litschka/Lena Sperger, Julia Schwanzer von der Stadtgemeinde Tulln, Filmproduzent Jürgen Adelmann, Agenturchef Markus Dittrich, Marketingprofi Karl Hintermeier, Julia Büringer von der Gemeinde Waidhofen an der Ybbs, Kommunikationstrainerin Regina Preloznik, Marketing-Experte Karl Hintermeier, Digital-Campaigning-Experte Dominik Paulnsteiner und Schreibtainerin Michaela Muschitz.

Die Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich bietet mit ihren Lehrinhalten eine wichtige Orientierungshilfe für die kommunale Kulturarbeit. Das jährlich adaptierte Programm soll Tourismus- und Kulturverantwortlichen sowie ehrenamtlich und in Vereinen engagierten Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern unterstützen und ihnen wichtiges Know-how vermitteln.

Große Nachfrage

Der nächste Lehrgang staret im Frühjahr 2023. Das Modul "Die Gemeindezeitung" wird aufgrund bereits am 30. September wiederholt.



.