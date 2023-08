Stockerau: „Der Zerrissene“

Klassische Kostüme, Figuren wie aus einem Cartoon entsprungen und ein historisches Bühnenbild: Bei der Premiere von Nestroys „Der Zerrissene“ in Stockerau fühlte man sich um 200 Jahre zurückversetzt. Ob Nestroy es auch so gemacht hätte? Regisseur Christian Spatzek inszenierte wenig einfallsreich, dafür sehr stücktreu. Bemerkenswert waren das aufwendig gestaltete Bühnenbild (Manfred Waba) und die teilweise karikativen Frisuren, beispielsweise von der grandios gespielten Madame Schleyer. Claudia Rohnefeld verlieh der Heiratsschwindlerin mit gekonnt gesetzten Blicken bösen Charme. Caroline Athanasiadis spielte authentisch eine liebenswerte Kathi. Herr von Lips (Peter Edelmann) wirkte dagegen etwas blass. Als er in seinem Lied jedoch, ganz à la Nestroy, auf die aktuellen Machenschaften so mancher Politiker hinwies, bekam er Applaus.

Fazit: Manchmal etwas bemüht, aber sehr unterhaltsam.

Foto: Johannes Ehn