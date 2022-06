Faire Entlohnung für Kulturschaffende: „Kultur ist DNA unseres Landes“

Werbung

Niederösterreich war am Freitag Gastgeberland für die jährliche Konferenz der Landeskulturreferentinnen und Landeskulturreferenten. In Grafenegg wurden Themen wie Digitalisierung, Weltkulturerbe und die Fair-Pay-Strategie diskutiert.

Im Anschluss an die Tagung informierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer, die Landesstatthalterin aus Vorarlberg Barbara Schöbi-Fink, der Salzburger LH-Stellvertreter Heinrich Schellhorn, der steirische Landesrat Christopher Drexler sowie die Wiener Stadträtin Veronica Kaup-Hasler über die Ergebnisse. Im Vordergrund stand dabei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Fair-Pay-Strategie der Gebietskörperschaften durch die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der Länder, des Gemeindebundes sowie des Städtebundes.

Faire Bezahlung für Kulturschaffende

Faire Löhne, Gehälter und Honorare sollen Kulturschaffende künftig bekommen, hieß es am Freitag. „Die soziale Lage der Künstler soll sich verbessern“, so die Staatssekretärin Andrea Mayer, die bei der Unterzeichnung des Fair-Pay-Dokumentes von einem Meilenstein sprach: „Es ist ein historisches Datum.“ Sie betonte, dass „die unterschiedlichen Gebietskörperschaften in ihrem jeweiligen Bereich maßgeschneiderte Modelle für Fair-Pay entwickeln werden.“

Die Kultur sei „die DNA unseres Landes“, betonte die Wiener Stadträtin Veronica Kaup-Hasler. Sie unterstrich ebenso die Bedeutung der neuen Fair-Pay-Strategie sowie auch der Anreizmodelle für Filmschaffende.

Mit der Unterzeichnung des Dokuments für Fair-Pay ist es aber noch nicht getan. Das Thema soll weiterhin auf der Agenda bleiben. Künftig will man einmal im Jahr einen runden Tisch zu diesem Thema abhalten.

Neben der Fair-Pay-Strategie wurden auch weitere Themen diskutiert, so etwa das Weltkulturerbe. Vor 50 Jahren wurde in Paris die Welterbe-Konvention unterzeichnet, vor 30 Jahren ist Österreich dieser beigetreten. Mittlerweile gibt es zwölf Welterbe-Stätten in Österreich, fünf davon in Niederösterreich. Im Zuge der Konferenz einigten sich die Teilnehmer auf einen „single point of contact“ für alle Welterbestätten in Österreich, dafür brauche es auch eine gesetzliche Grundlage, erklärt Johanna Mikl-Leitner. Auch die Gedenkkultur wurde angesprochen und eine eigene Strategie für ganz Österreich gefordert: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann daraus Ableitungen für die Zukunft treffen“, meinte die Landeshauptfrau.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung war die Digitalisierung. „Wichtig ist uns hier, dass wir alle Archive, Museen und Datenbanken noch besser vernetzen.“ Das Kultursponsoring war ein weiteres Thema der Tagung vom Freitag. Man will nun vermehrt Gelder von Privaten für Kunst und Kultur gewinnen: „Dafür braucht es aber ganz konkrete Anreize“, so Mikl-Leitner.