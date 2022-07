Stephansdom-Organist spielt auf Sauer-Orgel in Prandtauerkirche

Werbung

Zum Fest des Patroziniums spielt der Domorganist von St. Stephan in Wien Konstantin Reymaier in der Prandtauerkirche. Er lässt am Sonntag, 17. Juli, an der Sauer-Orgel Werke von Richard Wagner, Franz Liszt und Charles-Marie Widor erklingen. Beginn ist um 11 Uhr, Ende etwa um 11.45 Uhr.

Der Konzert-Reigen der „Orgel.Manie“ verspricht zeitlose Klänge in einem alten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Die Kirchen- und Konzertorgel ist die derzeit registerstärkste und einzige größere romantische Pfeifenorgel Niederösterreichs. Der Eintritt zum Konzert ist frei, freiwillige Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen. Weitere Infos gibt es auf www.prandtauerkirche.at .