Bühne im Hof: The Tiger Lillies

Werbung

Zum Auftakt seufzt das Theremin. Zur Zugabe schreit der „Gin“. Und dazwischen? Tanzen die Tiger Lillies. Die, Martyn Jacques an den unvergleichlichen Lead Vocals, dem grünglitzernden Akkordeon, einer winzigen Ukulele und einem großen Flügel, Adrian Stout am Bass, der singenden Säge und dem (fast) unsichtbaren Theremin und Budi Butenop an den kleinen und großen Drums, waren am Samstag für einen „ganz besonderen Abend“ in St. Pöltens Bühne im Hof zurückgekommen. Hatten nicht nur die Clowns und die Freaks, die „Pretty Lisas“ und die „Bully Boys“, den Staub und den Mond mitgebracht, sondern auch den „Gangster in the Kreml“. Und klangen dabei so abgründig, so außergewöhnlich, so komisch und so ironisch wie immer – und so politisch wie nie.

Fazit: The Lillies at their very best – extraordinär!