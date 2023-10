Festspielhaus St. Pölten: Der große alte Mann und der Samba

In Hemd und Sandalen: Gilberto Gil auf seiner Abschiedstournee "Aquele Abraço", bei der sich der große alte (jung gebliebene) Mann der brasilianischen Musik gleich am Anfang bedankte: "Muito obrigado!" Foto: NÖN / Michaela Fleck

Das gab's in St. Pölten schon lange nicht: Da wurde schon vor dem ersten Ton gejubelt, da wurde schon ab dem ersten Song mitgesungen. Und am Ende, da war das ganze Festspielhaus auf den Beinen. Und tanzte mit einem der ganz Großen, der in Hemd und Sandalen für seine Abschiedstour nach St. Pölten zurückgekehrt war. Und mit 81 mehr Samba in den Fingern und mehr Charisma in der Stimme hat als viele junge: Gilberto Gil.

Mitgebracht hatte der gebürtige Brasilianer nicht nur eine ganze Batterie an Rhythmusinstrumenten und Klassisches (wie „No Woman No Cry“) bis Selbstgeschriebenes, sondern auch (fast) seine ganze Familie: Jośe am Schlagzeug, Bem an der Gitarre, Enkel João am kolossal-groovenden Bass und Enkelin Flor auch am Mikro (mit einem wundersamen „Moon River“).