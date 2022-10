Sängerknaben sind in Tulln zu Gast

Werbung

Die Wiener Sängerknaben gastieren am Mittwoch, 19. Oktober, mit ihrem aktuellen „Together“-Programm in der Stadtpfarrkirche Tulln-St. Stephan. Dirigiert wird der Knabenchor vom gebürtigen Italiener Manolo Cagnin.

Die Wiener Sängerknaben sind der wohl älteste Knabenchor, der nicht zu einer Kirche oder einem College gehört. Der älteste Hinweis auf Sängerknaben in der Wiener Burgkapelle ist auf das Jahr 1296 datiert. Heute singen rund 100 Knaben in den vier Tourneechören.

Zusammen absolvieren sie in normalen Jahren knapp 300 Auftritte im Jahr vor einer halben Million Zuschauer in aller Welt. Am Mittwoch, 19. Oktober 2022 um 19 Uhr sind die Wiener Sängerknaben mit ihrem aktuellen Programm in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Tulln zu Gast. Karten sind erhältlich bei Ö-Ticket und im Bürgerservice des Rathauses. Der Normalpreis beträgt 32 Euro. Es gibt freie Platzwahl und Einlass ist ab 18 Uhr.