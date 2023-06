Klassik.Klang Berndorf: Von der „Fremde“ in die Zukunft

„Zart und heimlich“, „zwielichtig“ und „wehmütig“ sind die Lieder, die Felix Schumann zu Joseph von Eichendorffs Gedichten geschrieben hat. Und die „In der Fremde“ beginnen und in einer „Frühlingsnacht“ enden. Sie liegen heute, Freitag, Abend am Pult, wenn Niederösterreichs Shooting Star an Wiens Staatsoper, die junge, Neidlinger Mezzosopranistin Patricia Nolz, nach Berndorf kommt. Und bei Opern-Star Daniela Fally und ihrem 2022 aus der Taufe gehobenen Klassik.Klang einen exklusiven Liederabend gibt. Für Berndorf sei das „etwas Neues“, so die Festivalleiterin. Und brauche daher auch einen eigenen „Scheinwerfer“. Zu hören sind Patricia Nolz und Pianist Andreas Fröschl am 2. Juni ab 19.30 Uhr.

Sang schon 2021 bei Michael Garschall in Klosterneuburg Verdi - und singt am 17. Juni bei Daniela Fally und Clemens Unterreiner in Berndorf: Anja Mittermüller. Foto: Carl Mittermueller, Carl Mittermueller

Einen Scheinwerfer, vor allem aber: eine Bühne brauchen auch die, die zum Festivalfinale zwei Wochen später ins Stadttheater kommen. Nämlich: „Österreichs Klassik.Stars von morgen“. So haben Sopranistin Daniela Fally und Bariton Clemens Unterreiner ihre Auswahl für die Zukunft genannt. Und präsentieren am 17. Juni ab 19.30 Uhr mit Tullns Jugendsymphonieorchester „Zukunftsstimmen“ - wie die gerade einmal 19 Jahre junge, gebürtige Oberrohrbacher Mezzosopranistin Anja Mittermüller, die 2022 auch zum „Auf.Takt“ in Berndorf auf der Bühne stand.

