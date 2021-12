Musikalische Neujahrsgrüße aus Niederösterreich

Es ist bereits seit Jahrzehnten Tradition: Alle Jahre wieder tourt das Tonkünstler-Orchester mit seinem Neujahrskonzert in den ersten Tagen des neuen Jahres durch Niederösterreichs Konzertsäle. So auch im Jahr 2022. Seien es die Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppè oder Werke von Franz Lehár, Georges Bizet und Johann Strauss – auch heuer zeigt das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters wieder zahlreiche berühmte und beliebte Arien, Lieder und Orchesterstücke. Daneben stehen auch weniger bekannte Werke wie der „Teufelstanz“ von Josef Hellmesberger am Programm.

Dem Neujahrskonzert fällt 2022 zudem noch eine ganz besondere Bedeutung zu: der Auftakt für das Jubiläumsjahr „100 Jahre Niederösterreich“. Dafür gibt es auch eine musikalische Neuheit. Am 1. Jänner wird so im Festspielhaus St. Pölten bei den „Musikalischen Neujahrsgrüßen des Tonkünstler-Orchesters“ der eigens für das Jubiläumsjahr komponierte „Festmarsch – 100 Jahre Niederösterreich“ von Leopold Schmetterer zur Uraufführung gebracht. Schmetterer war selbst jahrzehntelang als Bratschist fixer Bestandteil des Tonkünstler-Orchesters.

Auftakt im Festspielhaus St. Pölten

Den Auftakt für die Neujahrskonzert-Tour bildet am 1. Jänner um 18 Uhr das Konzert im Festspielhaus St. Pölten. Dirigent ist Alfred Eschwé, ihm zur Seite steht die Solistin Joo-Anne Bitter. Insgesamt 16 weitere Konzerte gibt es aus jetziger Sicht dann bis 23. Jänner in NÖ zu sehen – drei davon am 6. und 7. Jänner im Festspielhaus St. Pölten. Neben Eschwé wird Lorenz C. Aichner einige Termine als Dirigent übernehmen, je nach Ort neben Joo-Anne Bitter mit Caroline Melzer oder Viktorija Kaminskaite als Solistin.

Wer es zu keinem der Termine schafft, muss das Konzert dennoch nicht verpassen. Der ORF NÖ zeichnet das Neujahrskonzert im Festspielhaus St. Pölten auf, ausgestrahlt wird dieses am 9. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2. Auf Radio NÖ gibt‘s das Neujahrskonzert bereits am 6. Jänner um 20.04 Uhr zu hören.

Silvesterkonzert in Grafenegg

Neben den Neujahrskonzerten gibt es am 31. Dezember auch wieder das Silvesterkonzert des Tonkünstler-Orchesters im Auditorium Grafenegg. Start ist um 18.30 Uhr, Dirigent ist Lorenz C. Aichner, als Sopranistin tritt Caroline Melzer auf. Alle Infos und Termine gibt es auch online unter www.tonkuenstler.at. Dort kann übrigens auch die im Dezember 2021 neu herausgebrachte CD des Tonkünstler-Orchesters erworben werden. Zu hören sind verschiedene Werke des russischen Komponisten Modest Mussorgski, dirigiert von Jun Märkl.

Neujahrskonzerte auch in Waidhofen und Baden

Neben dem Tonkünstler-Orchester gibt auch das Waidhofner Kammerorchester ein Neujahrskonzert zum Besten. Dirigent ist Wolfgang Sobotka, als Solistin tritt Ildiko Raimondi auf. Zu hören gibt’s neben Johann Strauss auch Werke von Carl Michael Ziehrer und Franz Lehár. Aufführungstermine sind am 30. Dezember sowie am 1. Jänner jeweils um 19.30 Uhr im Schlosscenter Waidhofen an der Ybbs. Alle Infos und Tickets unter www.kammerorchester.waidhofen.at.

Ein weiteres Neujahrskonzert steht am 1. Jänner 2022 gleich zweimal um 16 und 20 Uhr im Stadttheater Baden bevor: Marius Burkert, Kapellmeister der Grazer Oper und musikalischer Chef des Lehár Festivals Bad Ischl, wird das Orchester der Bühne Baden dirigieren und hat sich ein besonderes Programm ausgedacht: Die Zuhörer erwartet ein italienisch-österreichischer Melodienreigen mit Werken von unter anderem Leoncavallo, Puccini, Rossini, Verdi und der Strauss-Dynastie sowie Polkas und Walzer von Komzák und Lehár. Als Solistin wird Jay Yang auftreten – auch bekannt als Konstanze aus der vorjährigen Produktion „Entführung aus dem Serail“.

Wer es am 1. Jänner nicht zum Konzert oder nach Baden schafft, hat noch am 6. Jänner um 11 Uhr im Festsaal Gablitz die Möglichkeit, das Orchester zu erleben. Alle Informationen und Tickets gibt es online unter www.buehnebaden.at.