Imago Dei: Ein „Messias“ zum Abschluss

Einen prächtigen Abschluss fand das Festival am Ostermontag im Klangraum Minoritenkirche, wo eine strahlende Aufführung von Händels populärem Oratorium „Messiah“ beeindruckte. Die von Johannes Hiemetsberger 2002 gegründete und ganz hervorragend geleitete Company of Music war bereits in der Karwoche mit einer Serie von Morgenkonzerten sowie mit der „Little Matchgirl Passion“ von David Lang präsent, somit gleichsam Artist in Residence gewesen. Nun also Händels Meisterwerk gemeinsam mit dem Ensemble Monismo: überaus präzise, klanglich höchst transparent, mit frischen Tempi (das Hallelujah etwa ganz ohne aufgesetzten Pomp), die Soli kamen von den Chormitgliedern.

Fazit: Überzeugend bündig und luzid interpretiert: Chapeau!