Serenadenkonzerte: Wo die Töne entsprangen

Die erste war im Garten. In der Perchtoldsdorfer Brunnergasse. An einem Donnerstag im Juni, „punkt 18 Uhr“. Dort versammelten sich die Sängerknaben (aber die „vom Wienerwald“), zwei Kammersänger (Hilde Zadek und Anton Dermota), zwei Pianisten und ein Streichquartett. Und am Programm? Stand – bei 20 Schilling Eintritt – Hugo Wolf. Schließlich traf man sich auch im Garten des Hugo-Wolf-Hauses. Zur ersten „Hugo-Wolf-Serenade“ mit Unterstützung des Landes NÖ.

62 Jahre und zweieinhalb Monate später ist aus der ersten Serenade eine ganze Konzertreihe geworden. Mit zehn Konzerten an zehn Sonntagen, am Abend, am Nachmittag und am Vormittag. Und zwischen 28. August und 30. Oktober. Was sie eint? „Musik am Ursprung“, also: dort, wo sie entstand, wo Musiker und Komponisten lebten und gastierten, musizierten und komponierten.

Eine „Zeitreise in die Vergangenheit“ nennt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Niederösterreichs „älteste durchgehende Konzertreihe“.

Leitet 2022 zum elften Mal die Serenadenkonzerte des Landes: Michael Linsbauer. Foto: Niklas Schnaubelt

Eine „Tradition, die das Erbe jener würdigt, die in Niederösterreich wesentliche Spuren hinterlassen haben“, beschreibt Organisator und künstlerischer Leiter Michael Linsbauer „seine“ Serenadenkonzerte, die der Musikwissenschafter, Haydnregion- und Haydn-Geburtshaus-Leiter heuer bereits zum elften Mal kuratiert.

Publikum und Musiker lieben authentische Atmosphäre

Mit „herausfordernder Organisation“, aber „treuem Stammpublikum“. Und: mit einer „Vielfalt historischer, oft intimer Musikergedenkstätten“ und „authentischer Atmosphäre“. Beides würde sowohl von „internationalen Stars der Klassikszene, aber auch vom aufstrebenden Musikernachwuchs sehr geschätzt“, so Linsbauer.

Christa Ludwig und Brigitte Fassbaender waren da schon zu Gast, Edita Gruberova oder Renate Holm, Walter Berry oder Robert Holl, Annette Dasch oder Angelika Kirchschlager. Heuer erwartet man Bariton Bo Skovhus, Geiger Yury Revich, Sopranistin Martina Serafin oder die Baritone Günter Haumer und Liviu Holender, dazu die Schauspieler(innen) Markus Freistätter, Andrea Eckert, Martin Schwab oder Julia Stemberger.

Konzerte in ganz Niederösterreich

Konzertiert (und rezitiert) wird in Baden („bei“ Beethoven und am 23. Oktober) und in Atzenbrugg (bei Schubert und am 4. September), in Ruppersthal (bei Ignaz Joseph Pleyel am 11. September) und in Ruprechtshofen (bei Benedict Randhartinger am 25. September), in Laxenburg (am 18. September) und Perchtoldsdorf (am 2. Oktober), in Mödling (bei Arnold Schönberg am 9. Oktober), in Rohrau (bei Joseph und Michael Haydn am 16. Oktober) und in Krems (bei Ernst Krenek am 30. Oktober).

Und erstmals und gleich zum Auftakt bittet man diesen Sonntag auch nach St. Peter in der Au. Dort, wo 1842 der hauptberufliche Jurist im k.u.k. Unterrichtsministerium und nebenberufliche (Operetten-)Komponist Carl Zeller geboren wurde, feiert man heuer dessen 180. Geburtstag – mit Arien und Anekdoten von Zeller bis Stolz. Und zwar im Schloss, das seit neun Jahren auch ein Carl-Zeller-Museum beherbergt.

„Dass ein Festival auch nach über 60 Jahren um neue Austragungsorte ergänzt werden kann und das Bundesland Niederösterreich über so viele, teils unentdeckte Kulturschätze und Erinnerungsorte verfügt“, dafür stehe die „Carl Zeller-Serenade“, meint Michael Linsbauer.

Und in Perchtoldsdorf? Trifft man sich 62 Jahre nach der ersten dieses Jahr zur jüngsten „Hugo-Wolf-Serenade“. Aber erst am 2. Oktober. Und diesmal nicht im Garten, sondern in der Burg (Perchtoldsdorf). Mit Opernstar Marina Serafin und Theaterstar Andrea Eckert. Am Programm: „Musik am Ursprung“.

www.serenadenkonzerte.at