Der „ORGEL.Sommer“ hat in Krems bereits Tradition. Und auch heuer veranstaltet der Verein „KirchenTonArtKrems“ an drei Donnerstagen im August um 20 Uhr wieder Orgelkonzerte in der Pfarrkirche St. Veit, dem „Dom der Wachau“. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Den Auftakt macht am 12. August Eva Darracq. Die Orgelprofessorin aus Bordeaux und künstlerische Leiterin des „kollektiv whale“ spielt unter anderem Werke von Bach, César Franck, und Charles Tournemire. Der Organist und Chorleiter von St. Veit, Ronald Peter, folgt am 19. August mit Werken von Franz Schmidt, Sigfrid Karg-Elert, Maurice Drufule, …

Das Konzert am 26. August bestreitet der Organist an der historischen Brucknerorgel im Alten Dom zu Linz: Bernhard Prammer spielt Werke von Pachelbel, Bach, Guy Bovet u. a.