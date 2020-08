In Krems beginnt wieder der „Orgel.Sommer“: An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen von 20. August bis 3. September veranstaltet der Verein „KirchenTonArtKrems“ jeweils um 20 Uhr ein Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Veit.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 20. August, Andreas Etlinger, zweiter Stiftsorganist am Augustiner Chorherrenstift St. Florian. Er spielt Werke von Dieterich Buxtehude, Nicolas de Grigny, Bach, Händel, Théodore Dubois und Andreas Etlinger.

Erzsébet Windhager-Geréd unterrichtet Orgel-Improvisation und Chorleitung an der Babes-Bolyai-Universität in Klausenburg, ist Organistin an der Lutherischen Stadtkirche in Wien und international als Konzertorganistin tätig. Sie bringt am Donnerstag, 27. August, Werke von Mozart, Franz Liszt und Jean Alain zu Gehör.

Am Donnerstag, 3. September, spielt Ronald Peter, Organist und Chorleiter in der Pfarrkirche Krems St. Veit, Werke von Georg Muffat, Bach, Mendelssohn, Jean Alain und Guy Bovet.

Konzertkarten sind ausschließlich an der Abendkassa erhältlich.

www.kirchentonart.at