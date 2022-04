Filmzuckerl in Waidhofen/Ybbs: Flucht über EU-Grenze

Werbung

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Dienstag, 3. Mai, 19.30 Uhr, in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen den Film „The Game – Spiel zwischen Leben und Tod“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen. Nach der Vorführung gibt es ein Filmgespräch mit Regisseurin Birgit Federl und lokalen Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfern.

Der Dokumentarfilm folgt Club-Betreiber Bernd Karmann und Regisseurin Manuela Federl, die eigentlich nur einen Hilfstransport nach Bosnien machen wollten. Vor Ort merken sie aber: Es dreht sich alles um „The Game“, den illegalen Gang über die EU-Außengrenze. Schnell erkennen die beiden, dass ein Hilfstransport nicht reicht. Sie beginnen mit Flüchtlingen über Fluchtgründe und das Leben in Bosnien zu sprechen und sie begleiten sie auf ihr „Game“. Aber sie setzen sich auch mit Menschenschleppern auseinander, verteilen nachts heimlich Lebensmittel und treffen Flüchtlings-Gegner.