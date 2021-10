Kindertheater in St. Pölten: "Perfekt sein ist nicht perfekt"

Dass Glanzleistung nicht gleich alles ist, performt der Schauspiel-Nachwuchs der Kreativakademie NÖ am Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Frei:Raum. Denn zu sehen sein wird die erste Bühnenadaption von Christine Nöstlingers preisgekröntem Buch „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“. Die Auswahl wurde von Kulturamtsleiter Alfred Kellner angeregt.

„Ich hoffe, dass wir als Menschheit nie in die Lage kommen werden, dass perfekte Kinder geschaffen werden. Kinder sind genau so perfekt, wie sie sind“, sagt Akademie-Leiterin Veronika Polly. Die Proben laufen bereits seit den Ferien. „Da war es aber ein wenig schwierig wegen Ferialjobs bei den jugendlichen Teilnehmern“, fügt Polly hinzu. Deswegen geht es nun einige Tage lang intensiv ans Proben, bevor am Freitag „Konrad“ vor Publikum die Bühne betritt. Für das Bühnenbild engagierte sich auch Robert Notsch.