Badener Museumsraum mit eigenen Ideen füllen

„Leider konnten wir keine Verlängerung der aktuellen Ausstellung ‚Rosa Rot Himmel Blau‘ beim Leihgeber erwirken, daher bleibt das Museum bis Ende März für Ausstellungsumbau und Wartungsarbeiten geschlossen“, heißt es aus dem Badener Rainer-Büro. Aber, man hat sich etwas einfallen lassen, um das Museum bis zur nächsten Ausstellung nicht vereinsamen zu lassen: „Wir möchten unser Haus den Besuchern in dieser Zeit nicht gänzlich verwehren und laden zu ausgewählten Terminen ein“, berichtet Museums-Kunstvermittlerin Julia Wagentristl, die sich zusätzlich die Reihe „Architektur pur“ einfallen ließ.

Das Motto bis zur nächsten Ausstellung lautet: „Füllen Sie die Räume mit Ihren Ideen.“ Und so kann man das Museum für seine eigenen Ideen einfach mieten, egal ob es einem nach einem Yoga-Kurs, einen Trommelworkshop oder einem Foto-Shooting gelüstet, alles ist momentan im Rainer-Museum möglich.

Weiter läuft auch das umfassende Kunstvermittlungsprogramm für Kinder und Erwachsene, wo dann eben nicht die laufende Ausstellung vermittelt wird, sondern die „außergewöhnliche Architektur des Hauses“. Und die verbirgt so viele Geheimnisse, wie etwa, „dass der Kaiser einen eigenen Eingang ins Bad hatte. Es gebe so viele Geschichten zu erzählen, und dafür ist jetzt endlich genug Zeit zur Verfügung“, verrät Wagentristl. Das Frauenbad ist ein denkmalgeschütztes Bauwerk aus der Zeit des Klassizismus. So findet jeden Sonntag (nach Voranmeldung) die Sonderführung „Architektur Pur – Vom Badehaus zum Kunstmuseum“ statt.

Der Schwerpunkt liegt aber nicht nur auf der einmaligen Architektur des Hauses, man kann es auch für ganz profane Dinge nutzen. Wer schon immer einmal Yoga im Museum machen wollte, oder sich vor einem richtig coolen Hintergrund fotografieren lassen wollte, der hat jetzt die einmalige Chance dafür. „Alles können, nichts müssen“, fast Wagentristl zusammen.

Zeit auch für Sanierungs- und Wartungsarbeiten

Die Zeit bis April wird aber auch für Sanierungs- und Wartungsarbeiten genutzt, so werden beispielsweise alle Leuchtmittel ausgetauscht und die Klimaanlage muss adaptiert werden. „Wir sind zwar closed, but active, wir arbeiten im Hintergrund an vielen Sachen“, eben auch an der nächsten Ausstellung, über die noch nichts verraten werden darf.