Die Apollo kreist in Hellorange auf der Tapete, der Sputnik schwebt in Silbergrau unter der Decke. Und der Mond? Der hängt, halb und hell und hoch, hinter der nächsten Mauer, in der Zentralen Halle.

„Bei uns kommen Sie mit der Eintrittskarte auf den Mond“, lacht Andreas Hoffer. Und hat damit auch gleich seinen Ausstellungstitel erklärt. Wobei: Wenn man als Kurator über ein „Ticket to the Moon“ nachdenke, dann werde das bald unglaublich viel. Vor allem viel Historisches. Aber: „Wir sind ja“, so Hoffer, „eine Kunsthalle!“ Also ist „fast alles“, das da seit gut einer Woche in der Kremser Kunsthalle (bis auf die Galerieräume, dort zeigt man gerade „Land Art“) versammelt ist, „ziemlich neu“, vieles erst heuer und extra für die Ausstellung entstanden.

Mir Am Strand statt im All: Aleksandra Mirs „First Woman on the Moon“ aus 1999.

Melody Owens’ in Krems gezeichnete Ammoniten etwa oder Jonathan Meeses auf Anfrage hingekritzeltes fast schon pop-artiges „Mondmanifest“ oder Sonia Leimers lavaschwarzer, mondgesteinartiger Glasurtest oder auch Herbert Brandls „Man on the Moon“, in Öl auf Leinwand und dem legendären Jugendzimmer-Plakat mit Buzz Aldrin nachgezeichnet.

Dazwischen finden sich aber auch Bratpfannen und Weltraumstationen, ein echter Mondmeteorit (aus dem Naturhistorischen Museum) und ein Lunamat aus Karton, Papier, Lack und Kabelbindern (von Wendelin Pressl), ein „Mondviertel“ unter einer Käseglocke und eine Monderoberung der Frauen, mit Stolz und Flagge und in Wahrheit an einem umgebaggerten niederländischen Strandstück gefilmt.

Auch zwei Wände mit historischen Mondlandungsfotos, die linke für die Amerikaner, die rechte für die Russen, hat Andreas Hoffer in seine Schau gehängt, einen Gobelin, der statt der US-Flagge die des Vatikan zeigt, ein riesiges, nicht gerade zufällig an Nazi-Symbole erinnerndes Logo der „Braunschaft“ oder die winzigen, leuchtenden Mondspaziergänge von Thomas Thyrion und die opulenten, aber leicht beunruhigenden Kontaktaufnahmen von Thomas Riess’ Astronauten.

Auch Johannes Kepler darf noch schnell zu Wort kommen, bevor man sich aufmacht, die Wege der ersten Männer auf dem Mond nachzugehen – maßstabs- und richtungsgetreu, und mit Anleitung, zum Mitnehmen…

„Ticket to the Moon“, bis 3. November, Kunsthalle Krems. www.kunsthalle.at