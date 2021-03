„Geh auf Abstand / Kum gib ma ned die Hand“, so beginnt der eingängige Refrain des Corona-Songs „Die Wöd im Krankenstand“, mit dem das Frauen-Trio Ramasuri das Zeitgefühl aufs Korn nimmt und „sogar jene in Quarantäne zum Tanzen bringen“ will. Die Single erscheint am 19. März beim Kremser Label „Papagallo Records“ von Antonio Dinis.

„Wir beschäftigen uns mit den psychischen Auswüchsen der Pandemie, wollen die sehr herausfordernden Lockdown-Zeiten mit Humor nehmen und mit Musik gute Stimmung verbreiten“, erklärt Band-Mitglied Angelika Zach, in Krems bekannt als ehemalige Schülerin des BORG und als Mitglied der Bands Amalea und impulse eventmusic. Mit Ramasuri möchte sie eine „ganz neue Seite“ zeigen.

Witzig-schrilles Video ist bereits auf YouTube

Das Trio mit Hang zu Pop, Soul und Mundart, dem noch Zachs beste Freundinnen Olivia Herzog und Barbara Plank angehören, wurde im Herbst 2019 gegründet und hatte im September 2020 am Wiener Donaukanal sein Live-Debüt. Derzeit arbeiten die drei Musikerinnen, die sich vom Gesangsunterricht und vom Studium kennen, an Studioproduktionen selbst komponierter Songs. An den Instrumenten wechseln sie sich ab, denn alle drei kommen vom Gesang und spielen außerdem Gitarre, Klavier und verschiedene Percussion-Instrumente.

Die nächste Single, wieder ein Mundart-Song, soll noch im Frühling erscheinen, das humorvoll-schrille Video zu „Die Wöd im Krankenstand“ ist seit Kurzem auf YouTube abrufbar. Über Unterstützung aus Krems würden sich die drei besonders freuen, schließlich wurde Zachs musikalischer Weg grundlegend am BORG in Krems geprägt: „Es wäre super, wenn die Kremser auf unseren Social-Media-Plattformen vorbeischauen und wenn sich ganz viele Leute den Song im Radio wünschen!“

https://www.facebook.com/ramasuri.music