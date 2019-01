Im Stadtpark ist ein neues Denkmal entstanden, aber kaum jemand ahnt etwas davon: Ein abstraktes buntes Wandbild in der Nähe des Pavillons soll an das Massaker von Stein im April 1945 erinnern.

Geschaffen hat es die französische Künstlerin Perrine Lacroix, die 2017 im Rahmen des „Artist in Residence“-Programmes in Krems zu Gast war. Sie wurde eingeladen, in der Kunsthalle eine Ausstellung zu gestalten, die derzeit dort zu sehen ist.

Kann ein abstraktes Bild ein Denkmal sein? Die französische Künstlern Perrine Lacroix gestaltete eine bunte Wandarbeit im Stadtpark, die aus der Auseinandersetzung mit dem April 1945 in Stein und den Schwierigkeiten, sich zu erinnern, entstand. | Perrine Lacroix

Warum ausgerechnet bunte Rechtecke zur Erinnerung an das Grauen von 1945? „Ich habe im Internet über den April 1945 recherchiert, und diese farbigen Flächen entstehen bei der Google-Suche, wenn die Internet-Verbindung langsam ist. Sie sind vergänglich: Sobald die richtigen Bilder erschienen sind, gibt es sie nicht mehr“, erklärte Lacroix bei der Katalog-Präsentation in der Kunsthalle. Das Werk sei ein Denkmal an das Erinnern als solches und die damit verbundenen Schwierigkeiten.

Farbflecken als „Leerstellen“

Für Historiker Robert Streibel, der einen Text für den Ausstellungskatalog beigesteuert hat, sind die Google-Farbflecken ein Sinnbild für die Vergänglichkeit: „Das hat viel damit zu tun, woran erinnert man sich, und was kann man nach Jahren noch erkennen?“ Er dankte Lacroix für ihre Arbeit, fordert aber weiterhin ein Denkmal für die Kremser Widerstandskämpfer – im Sinne eines „Erinnerns, das sich nicht mit Schemen begnügt“.

Das Wandbild, das über Vermittlung von Kulturamtsleiter Gregor Kremser im Stadtpark ermöglicht wurde, soll auch nach der Ausstellung dort bleiben. Kremser versteht die Farbflecken als „Leerstellen“, die als solche auf etwas hinweisen, das fehlt.

„Wie weit ist eine abstrakte Arbeit in der Lage, ein Memorial zu sein? In welcher Bildersprache kann man überhaupt erinnern?“, stellte Kurator Andreas Hoffer grundsätzliche Fragen und ließ die Antworten offen.

„Da die Arbeit dauerhaft bleibt, wird es ganz wichtig sein, dass eine Erklärung angebracht wird. Sonst kann man nichts damit anfangen“, so Streibel.